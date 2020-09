¿Qué es lo que sucedió con Among Us 2 ? Si lo estabas esperando, puede que esta noticia no te vaya a gustar del todo. Todos sabemos que el videojuego de moda en smartphones y computadoras es Among Us . Incluso se anunció con bombos y platillos que sobrepasó en ventas a Fall Guys y que se preparaba para una secuela. ¿Qué pasó?

Muchos ya estaban listos para una nueva versión de Among Us en donde aumentaran las skins, personajes, mapas y hasta cambiar la dinámica para acertar con el impostor dentro del videojuego; sin embargo, parece que esto no será así.

PuffballsUnited, seudónimo de uno de los creadores del videojuego, escribió en un artículo titulado “El futuro de Among Us” que la aplicación no tendrá secuela por el momento y estas son las razones:

“Nosotros, los desarrolladores, hemos tenido varias discusiones sobre lo que queremos hacer con el juego. ¿Cuándo dejaremos de trabajar en Among Us 1? ¿Qué contenido incluirá Among Us 2? La razón principal por la que estamos buscando una secuela es porque el código base de Among Us 1 está muy desactualizado y no está diseñado para admitir la adición de tanto contenido nuevo. Sin embargo, ver cuánta gente está disfrutando de Among Us 1 realmente nos hace querer dar soporte al juego y llevarlo al siguiente nivel", mencionó.

Conoce las verdaderas razones por las que no habrá secuela del videojuego. (Foto: Among Us)

Asimismo dijo que "hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en cambio, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1. Esta es probablemente la elección más difícil porque significa profundizar en el código central del juego y reescribir varias partes del mismo. ¡Tenemos muchas cosas planeadas y estamos emocionados de traer contenido nuevo para todos mientras continúan disfrutando jugando!”.

Por otro lado, en la misma fuente señalan que Among Us mejorará en ciertos aspectos como brindar mayor soporte para evitar caídas, un sistema para daltónicos, un sistema de registro y guardado de cuentas, además de agregar un mapa más al juego.

¿Te gusta? ¿Crees que es la decisión más correcta? De momento hay miles de comentarios en las redes sociales felicitando a Innersloth por la decisión, mientras que otros indican que esto generará aburrimiento en los usuarios.

