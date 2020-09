¿Ya has hecho todas las misiones en Among Us ? El videojuego de moda también cuenta con una serie de trucos que debes conocer para poder ganar ya sea como tripulante o impostor. Es por ello que te mostraremos los 3 mapas y todas las misiones que debes de cumplir a fin de poder llevarte la corona en la aplicación.

Actualmente Among Us tiene hasta 3 mapas, los mismos que se hacen llamar The Skeld, Mira HQ y Polus. Aunque se espera que estos sean mucho más en la segunda temporada del videojuegos, deberás estar atento a todas las tareas que debes cumplir en el juego.

¿Sabías que hay cosas que, por lo general, no son percibidas por todos dentro de una determinada sala? Pues de esta manera demostrarás que eres un experto.

MAPA THE SKELD: MISIONES

Es el primer mapa y es el que la mayoría elige ya que Among Us te lo lanza de manera automática, sin elegir otro. Esta cuenta con una serie de misiones compiladas por diversos youtubers:

Reactor : Allí deberás arrancar el reactor y desbloquear diversidad de colectores.

: Allí deberás arrancar el reactor y desbloquear diversidad de colectores. Motor Superior e Inferior: En esta sala tienes que alinear la salida del motor y desviar la energía a los mismos.

En esta sala tienes que alinear la salida del motor y desviar la energía a los mismos. Seguridad : En esta habitación podrás visualizar si el impostor está haciendo de las suyas a través de las cámaras de vigilancia.

: En esta habitación podrás visualizar si el impostor está haciendo de las suyas a través de las cámaras de vigilancia. Electricidad: En esta sala deberás desviar la energía del motor superior.

En esta sala deberás desviar la energía del motor superior. Cafetería: Aquí no solo podrás vaciar el basurero, sino también cargar datos para mantener atentos a los demás.

Aquí no solo podrás vaciar el basurero, sino también cargar datos para mantener atentos a los demás. Almacén: En este apartado recarga los motores.

En este apartado recarga los motores. Administración : Ve hacia la mesa principal y desliza la tarjeta.

: Ve hacia la mesa principal y desliza la tarjeta. Comunicaciones : Aquí también podrás cargar datos.

: Aquí también podrás cargar datos. O2: No solo podrás desviar energía, sino también limpiar el filtro de O2.

No solo podrás desviar energía, sino también limpiar el filtro de O2. Armería: Una de las salas más usadas ya que puedes hacer funcionar el reactor para estallar meteoritos.

Una de las salas más usadas ya que puedes hacer funcionar el reactor para estallar meteoritos. Escudos: Enciende los escudos y desvía todo su potencial.

Enciende los escudos y desvía todo su potencial. Navegación: Aquí podrás ver todas las misiones del mapa y quiénes se encuentran en ese momento en cada habitación.

MAPA MIRA HQ: MISIONES

Este mapa es considerado el más pequeño de todos, pero viene recargado con una serie de misiones que te explicaremos a continuación:

Lanzamiento: Aquí podrás desviar energía y hacer diagnóstico de los mismos.

Aquí podrás desviar energía y hacer diagnóstico de los mismos. Reactor : En esta sala podrás encender el reactor y desbloquear una serie de colectores.

: En esta sala podrás encender el reactor y desbloquear una serie de colectores. Laboratorio : No olvides que aquí podrás desviar energía al laboratorio, armar artefacto y ordenar una cantidad de muestras.

: No olvides que aquí podrás desviar energía al laboratorio, armar artefacto y ordenar una cantidad de muestras. Pasillo : Si ves que algo no anda bien, entonces empieza arreglando el cableado.

: Si ves que algo no anda bien, entonces empieza arreglando el cableado. Comunicaciones : Desvía toda la energía que puedas.

: Desvía toda la energía que puedas. Ala médica : Envía el escaneo total de la sala al Ala Médica.

: Envía el escaneo total de la sala al Ala Médica. Oficina: Esta sala está llena de información, podrás procesarla.

Esta sala está llena de información, podrás procesarla. Invernadero : Desvía la energía al invernadero y limpia el filtro O2.

: Desvía la energía al invernadero y limpia el filtro O2. Administración : Enciende los escudos, mapa de navegación, desviar energía a administración e ingresa el código ID.

: Enciende los escudos, mapa de navegación, desviar energía a administración e ingresa el código ID. Almacén : Tan solo podrás regar las plantas.

: Tan solo podrás regar las plantas. Cafetería : Podrás comprar bebidas y hasta vaciar el basurero.

: Podrás comprar bebidas y hasta vaciar el basurero. Balcón: Podrás medir el clima además de disparar a los asteroides.

MAPA POLUS: MISIONES

Finalmente el tercero de los tres mapas pero no el menos importante. ¿Qué es lo que puedes encontrar en Polus?

Afuera : Aquí debes reparar el clima GI / IRO / PD / TB / CA / MLG.

: Aquí debes reparar el clima GI / IRO / PD / TB / CA / MLG. Ala médica : Inspecciona todas las muestras.

: Inspecciona todas las muestras. Almacén : En esta sala recarga todos los motores.

: En esta sala recarga todos los motores. Armería : Podrás destruir asteroides y subir datos.

: Podrás destruir asteroides y subir datos. Comunicaciones : Aquí puedes reiniciar el WiFi.

: Aquí puedes reiniciar el WiFi. Electricidad : Arregla todo el cableado y sube datos.

: Arregla todo el cableado y sube datos. Laboratorio : Repara el taladro, alinea el telescopio

: Repara el taladro, alinea el telescopio Nave de abordaje : Inserta las llaves.

: Inserta las llaves. O2 : No olvides subir tus datos y botar la basura.

: No olvides subir tus datos y botar la basura. Oficina : Utiliza la tarjeta y el pase de abordaje.

: Utiliza la tarjeta y el pase de abordaje. Sala de Calderas: Reemplaza la jarra del agua.

Reemplaza la jarra del agua. Sala de Especímenes: Desbloquea colectores y almacena artefactos.

