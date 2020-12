Among Us ha ganado dos premios en los más recientes The Game Awards, en dicho evento, Innersloth, la compañía detrás del juego, presentó un trailer donde muestra, por primera vez, cómo será su nuevo mapa llamado AirShip, el cual empezará a jugarse en enero del 2021 luego de una nueva actualización.

Si bien los usuarios que se encuentran en la beta serán los primeros en tenerlo, entre las principales características que hay en el nuevo mapa de Among Us , AirShip, se encuentran:

La cabina de este vehículo volador.

Un espacio bastante simpático que es la mesa central de la aeronave.

Además del nuevo mapa, se revela también nuevos trajes y animaciones en Among Us. (Foto: Among Us)

Una cabina principal a modo de sala de máquinas con un enorme cristal transparente que nos permitió ver el cielo del exterior y que se incrementa de tamaño si lo tocas.

Asimismo, se han colocado nuevas manera de poder escapar de los impostores, agregando así rampas para moverse por los escenarios como plataformas movibles, escaleras de mano, trampillas y muchos más detalles ocultos.

Pero no solo eso, Among Us también pretende mejorar la animación del juego añadiendo nuevas skins y animaciones de muerte. ¿Cuándo llegará? Como te mencionamos, está previsto en enero. Por mientras puedes unirte a la beta.

De esta manera podrás acceder a la joya principal de Among Us, la misma que se ubicará en una sala especial. (Foto: Among Us)

CÓMO SER BETA EN AMONG US Y TENER EL MAPA AIRSHIP

Lo primero que debes hacer es dirigirte a Google Play.

Allí busca Among Us

Tras ingresar a la sección del videojuego en Google Play deberás dirigirte a la parte de abajo.

Pasarás por todos los comentarios.

En ese apartado observarás que hay una opción para convertirte en beta tester en Among Us.

Suscríbete y listo. Ahora la aplicación se actualizará para que recibas las más próximas funciones.

