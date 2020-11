¿Ya tienes instalado Among Us ? Pues esta noticia te alegrará si te que gusta descubrir quién es el impostor. Si bien la aplicación ha lanzado su nueva actualización 2020.11.4a, hay ciertos aspectos que no solo se han agregado, sino también es posible que seas uno de los primeros en obtener el mapa.

En una imagen publicada en la cuenta de Twitter de InnerSloth observamos no solo a dos personajes clásicos de Among Us, sino que ambos están en un mapa que simula ser una especie de barco o aeronave. ¿Cuándo será la lanzado?

Aún no hay fecha para el despliegue de este mapa, pero consideramos de que esto se realizará en las próximas semanas y los primeros en tenerlo en sus dispositivos serán los que son usuarios beta tester.

¿Cómo soy beta tester en Among Us ? Pues es bastante sencillo y aquí te brindamos los pasos para probar todas las novedades del juego antes que tus amigos:

Lo primero que debes hacer es dirigirte a Google Play.

Allí busca Among Us

Tras ingresar a la sección del videojuego en Google Play deberás dirigirte a la parte de abajo.

Pasarás por todos los comentarios.

En ese apartado observarás que hay una opción para convertirte en beta tester en Among Us.

Suscríbete y listo. Ahora la aplicación se actualizará para que recibas las más próximas funciones.

Cabe precisar que la posibilidad de usar Among Us en Beta solo existe para Android. Se desconoce si este mismo método es utilizado para iPhone.

