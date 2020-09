¿Ya te has convertido en todo un maestro en Among Us ? El objetivo del juego es bastante simple: deberás descubrir quién realmente es el impostor. Para ello deberás estar bien atento a fin de descubrirlo y avisarle a tus compañeros antes de que te suceda lo peor.

Sin embargo, cuando alguien intenta ingresar a una partida en Among Us , en ocasiones suele aparecer un error que muchos desconocen cómo solucionarlo. ¿Qué debo hacer?

Si viste un mensaje que dice “Desconectado del servidor”, tranquilo, aquí te mostramos una serie de pasos para poder evitar este tipo de problemas futuros. Es bastante fácil:

Lo primero que debes hacer es verificar que tengas conexión a internet, ya sea wifi o en tu smartphone.

Si esto es así, entonces deberás ingresar al videojuego y dirigirte a la opción que te permite cambiar de región.

¿Están fallando los servidores? Prueba con cambiar de región para solucionarlo. (Foto: Among Us)

Elige entre Asia, Europa o Norte América y listo intenta nuevamente unirte a una de las partidas.

Verás que ya puedes ingresar al juego y visualizar la cantidad de partidas abiertas en Among Us.

Cabe precisar que no es necesario tener que eliminar o borrar el caché de Among Us . Simplemente deberás cambiar de región ya que, en algunos casos, debido a la gran demanda, suelen caerse los servidores, así que tranquilo.

