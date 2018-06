¿Qué tan fieles son los usuarios de Android ? Un reciente estudio señala que hasta el 20% de los usuarios del sistema operativo de Google se cambia al iOS de Apple .



Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) estima que entre un 15 y un 20 % de los nuevos compradores de iPhone en el último trimestre provinieron de Android .



Los modelos preferidos entre los nuevos clientes "tránsfugas" figuran los móviles más económicos como iPhone 8 y 8 Plus (elegidos por un 40 % de los usuarios que han cambiado), seguidos del 7 y el 7 Plus (25 %). El iPhone X no aparece en ningún lado debido a su alto precio de salida.



A grandes rasgos, los usuarios que abandonan Android apuestan por las versiones Plus debido al mayor tamaño de la pantalla.



¿Sabrá Apple sacarle provecho a estos nuevos clientes potenciales? Habrá que esperar a sus próximos móviles y qué tan baratos serán para este nuevo público.