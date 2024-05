Muchas expectativas con Android 15. El sistema operativo de Google promete funciones mejoradas y miles de usuarios están con la expectativa. Probablemente no tengas el teléfono más actual del mercado. En caso de haber comprado un Samsung Galaxy en los últimos años, será mejor que tu teléfono no aparezca en la siguiente lista porque podrías quedarte sin One UI 7, la capa de personalización Android 15.

Recordemos que Samsung tiene la política de que cada nuevo teléfono pueda instalar, desde su lanzamiento, actualizaciones del sistema operativo Android y parches de seguridad durante cuatro y cinco años, respectivamente. Esto quiere decir que los teléfonos lanzandos antes de 2024 podrían quedarse sin Android 15 (One UI 7). No obstante, Samsung podría hacer cambios en el futuro y adaptar el sistema operativo a dispositivos más antiguos.

Samsung Galaxy sin Android 15

Así las cosas, veamos la lista de Samsung Galaxy no elegibles para la capa de personalización One UI 7 (Android 15).

Teléfonos Galaxy S

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20 FE

Modelos anteriores

Teléfonos Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 2

Modelos anteriores

Teléfonos Galaxy Tab

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S7 FE

Modelos anteriores

Teléfonos Galaxy A

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A03

Galaxy A03s

Galaxy A03 Core

Galaxy A02

Galaxy A01 Core

Modelos lanzados antes de 2021

Teléfonos Galaxy M

Galaxy M04

Galaxy M13

Galaxy M13 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23 5G

Modelos lanzados antes de 2022

Teléfonos Galaxy F

Galaxy F04

Galaxy F13

Galaxy F23 5G

Modelos lanzados antes de 2022

Cómo actualizar a One UI 7

¿Tu teléfono no aparece en la lista? Entonces, deberías conocer cuál es el proceso de actualización para cuando Android 15 esté disponible, probablemente, desde octubre del presente año. Cuando el firmware llegue a tu dispositivo, acude a “Configuración”, luego selecciona “Actualización de software” y toca en “Descargar e instalar”. Nuestra recomendación es conectarse a una red Wi-Fi estable y asegurarse de que el dispositivo tenga suficiente batería antes de iniciar el proceso de actualización. Cualquier interrupción puede alterar los ficheros descargados y corromper el sistema.

Cómo acceder a Android 15 Beta 2 en tu celular

De tener un teléfono Pixel, deberás iniciar sesión en su cuenta de Google y hacer clic en este enlace para corroborar la compatibilidad. Hecho lo anterior, se pedirá seleccionar el programa beta al que desean unirse. Solo queda abrir “Configuración” en tu teléfono Pixel y acudir a la sección “Sistema”. Allí harás clic en “Buscar actualizaciones” y proceder con la descarga e instalación de la beta.

Ten en cuenta que las actualizaciones del programa son versiones preliminares y pueden contener errores y defectos que podrían afectar el funcionamiento normal del dispositivo. Además, los usuarios no podrán volver a una versión pública estable de Android sin borrar primero todos los datos locales almacenados en el dispositivo, y podrían enfrentar problemas al restaurar una copia de seguridad.

De tener un teléfono que no sea Pixel, debes hacer clic en este otro enlace para revisar los recursos vinculados del del sitio de la versión beta de Android 15 de cada fabricante. Google precisa que cada socio es responsable de sus propias inscripciones y servicios de asistencia.