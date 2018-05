Quienes ven Netflix en la laptop no tienen problemas para manipular los comandos de reproducción. Solo basta mover el mouse para dar clic donde deseas y listo. Pero hay un problema cuando no alcanzamos el terminal y debes acercarte para cambiar de película, detener la reproducción, etc.



Si pasas por esta incomodidad, aquí te contamos que hay una opción que puede ser de tu agrado: controlar la PC con tu smartphone como si fuese un control remoto.



Lo que necesitas es descargar esta aplicación de Google Play llamada Control PC. Luego haces lo mismo -pero con la versión de escritorio- en la laptop (solo con sistema operativo Windows).



Los botones de control a distancia (Foto: TopesDeGama) Los botones de control a distancia (Foto: TopesDeGama)

Ahora ejecuta el servicio en Android y verás en la parte superior del interfaz seis dígitos. Anótalos y anda a Windows, abre la aplicación y escribe el código. De forma automática ambos equipos se reconocen y con eso habrás acabado.



Para que funcione todo en orden, debes primero ejecutar en la PC la película de Netflix que deseas ver para utilizar todos los botones desplegados en la pantalla del Android. También funciona para YouTube.