Ya es oficial, Epic Games está en la recta final del desarrollo. En su web oficial se comunicó que a mitad de año ya se podrá descargar en los terminales móviles de Android . Además comunicaron todas las novedades que llegarán con esta versión del juego.

Hud personalizable en Fortnite de Android:

Tras las peticiones de los jugadores de iOS en iPhone , se han desarrollado varios cambios que llegaron a inicios de semana. La siguiente imagen muestra como se verá el videojuego.

Fortnite Android: todos los cambios a 'Fortnite: Battle Royale' que llegarán a esta versión de móviles. (Foto: Epic Games)

Chat de voz:

La comunicación es fundamental para la versión de escuadrón. Epic Games ya trabaja en un método de comunicación para ambas versiones de móviles. De mismo modo se podrá silenciar a otros jugadores o desactivar el micrófono para no ser escuchado.

Jugabilidad y controles mejorados:

Las mejoras de jugabilidad no se detienen en Fortnite . Al ser un juego en constante desarrollo, se toman en cuenta las opiniones de los usuarios. Se cambiará a futuro la forma de Correr y el apuntado.

Tamaño de la instalación y proceso de actualización:

La empresa es consciente que el peso de la instalación es muy exagerada. Por este motivo ya trabajan en la reducción de este aspecto. Todo esto sin comprometer el rendimiento del videojuego.

Rendimiento del juego:

Fortnite puede mejorar en términos de rendimiento y ellos lo saben. Se modificará el código para optimizar la experiencia, e inclusive añadir un modo de ahorro de energía con gráficos de menor calidad.

Lista de todos los móviles Android que serán compatibles con Fortnite Battle Royale:



- Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

- Huawei Mate 10 /Mate 10 Pro / Mate 10 Lite

- Huawei Mate 9 /Mate 9 Pro

- Huawei P10 / P10 Plus / P10 Lite

- Huawei P9 / P9 Lite

- Huawei P8 Lite (2017)

- LG G6

- LG V30 / V30+

- Motorola Moto E4 Plus

- Motorola Moto G5 / G5 Plus / G5S

- Motorola Moto Z2 Play

- Nokia 6

- Razer Phone

- Samsung Galaxy A5 (2017)

- Samsung Galaxy A7 (2017)

- Samsung Galaxy J7 Prime / Pro / J7 Prime 2017

- Samsung Galaxy Note 8

- Samsung Galaxy On7 (2016)

- Samsung Galaxy S9 / S9+

- Samsung Galaxy S7 / S7 Edge

- Samsung Galaxy S8 / S8+

- Sony Xperia XA1 / XA1 Ultra / XA1 Plus

- Sony Xperia XZ / XZs / XZ1