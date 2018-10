A veces no hace falta tener un smartphone de gama alta para hacer buenos videos. El Samsung Galaxy Note 9 o el iPhone XS de Apple son marcas que de seguro tendrán un excelente desempeño para captar imágenes perfectas, pero lastimosamente no están al alcance de todos.



Lo que se puede hacer es pensar en otros smartphones Android de gama media con características adecuadas para obtener videos y fotografías de calidad para nuestras necesidades, sean publicaciones en redes sociales o alguna incursión en YouTube.



Desde Alcatel nos brindan unos detalles sobre qué elementos debe tener un smartphone Android para captar videos de calidad.



Cámara principal optimizada



Las características técnicas de la cámara son importantes. Elementos como el número de megapíxeles, apertura, estabilizador, zoom y flash pueden marcar la diferencia en Android. También puedes revisar una review en Internet.



Cámara frontal con iluminación

​

¿De qué sirve hacer videos si no contamos con la posibilidad de aparecer a contra luz en los selfies? A veces no es suficiente la luz natural, por lo que se recomienda un móvil con flash en la cámara deltantera.



Sistema de estabilización electrónico

​

Grabar con cámara en mano siempre es incómodo. Hay smartphones que cuentan con la tecnología de Estabilización Electrónica de Imágenes o EIS (por sus siglas en inglés). Esto te ahorrará comprar un trípode si es que quiere dar mayor dinamismo a tus videos.



Pantalla inmersiva

​

Todo lo que grabes debe ser revisado al instante para evitar fallos de último minuto. Necesitas, por lo tanto, una pantalla de almenos 5.3” 18:9 Full View de 960 x 480 píxeles para trabajar de manera cómoda.



Distribución del almacenamiento interno

​

Los videos pesan considerablemente según la calidad gráfica. Lo que puedes hacer es apostar por los smartphones con Android Oreo 8.1 (Go Edition) para ocupar menos espacio en la memoria interna y tener buen rendimiento. El Alcatel 1X, por ejemplo, es uno de los smartphones que cuentan con esta versión en Perú.