¿Tienes un celular con 5G y no sabes si realmente ya cuentas con dicha red en tu celular? Son millones de personas que ya tienen este tipo de conectividad; sin embargo, no la utilizan debido a que no tienen el smartphone configurado o desconocen.

Si en tu zona crees que hay internet 5G para tu móvil, es momento de que pongas en práctica este elemento. Recuerda que esta red puede generar un gasto mayor de energía en tu celular, por lo que debes tomarlo en consideración.

CÓMO ACTIVAR O DESACTIVAR LA RED 5G EN MI CELULAR

Lo primero será ingresar a los ajustes de tu celular.

En ese momento pulsa sobre Conexión de internet.

Allí anda a red móviles.

En ese apartado busca la sección de “Tipo de red preferido”.

Si tu celular cuenta con 5G, lo más probable es que salgra “5G / 4G / 3G”.

De esta forma podrás activar y desactivar el 5G desde tu celular Android. (Foto: MAG)