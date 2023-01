Google y Samsung tienen un convenio para ofrecerte una cuenta denominada “Samsung Account”, se trata de una membresía integrada que recibes de forma gratuita después de haber adquirido un smartphone de la referida marca surcoreana, ¿Para qué sirve? simple, no solo te permite almacenar los clásicos archivos multimedia, como por ejemplo: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., también guardarás las configuraciones realizadas y aplicaciones que has descargado, de esta forma, cuando renueves tu teléfono vas a restablecer automáticamente todos tus datos después de iniciar sesión con tu correo electrónico de Gmail.

Parece tedioso registrar una cuenta de Samsung y cerrar la que actualmente utilizas, es algo que la mayoría de usuarios todavía no sabe, pero no te preocupes, el procedimiento es muy sencillo y no necesitas ser un experto o técnico de celulares para hacerlo. Antes de comenzar, no te recomendamos cerrar la sesión de tu cuenta si es que no recuerdas la contraseña, sabiendo esto, desde Depor te enseñaremos el proceso de inmediato.

Así puedes abrir tu nueva cuenta de Samsung y cerrar la antigua

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android , lo ubicas como una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona sobre el ícono de la persona incógnita o foto de perfil, la cual se encuentra junto a tu nombre y correo electrónico.

El siguiente paso es desplazarte hacia abajo y tocar el botón denominado “Cerrar sesión”.

Antes de hacerlo, Android te informará que tu cuenta de Samsung Account y la mayoría de sus datos se eliminarán del dispositivo , así que previamente te recomendamos realizar una copia de seguridad a través de la opción “Samsung Cloud”.

Significa que vas a volver a utilizar el smartphone desde cero.

Finalmente, cuando lo hayas pensado bien, aprieta en “Cerrar sesión” y registra el nuevo correo y contraseña.

