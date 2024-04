En los próximos días WhatsApp posiblemente deje de funcionar en varios dispositivos del mundo, producto de que son antiguos o no cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento. Tal como señala la web de la plataforma de Meta, los smartphones que no podrán disfrutar de futuras versiones de la app de mensajería se encuentran aquellos que tienen Android 5.0 o inferior e incluso los iPhone con iOS 12 o inferior. Si es tu caso, a partir del 1 de mayo ya no recibirás llamadas, textos, notificaciones, conservar tus stickers, entre otros. Es por ese motivo que hoy te brindaré un listado de todos los móviles que quedarán desfasados.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de mayo

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

WHATSAPP | Aquí te brindo todos los modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de mayo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

WHATSAPP | Recuerda siempre chequear qué versión de sistema operativo tienes en tu smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

