La empresa de telecomunicaciones Claro anunció la activación de la eSIM para equipos móviles con el sistema operativo Android, brindando la misma cobertura móvil 4G y 5G a través de este nuevo formato de chip virtual. La iniciativa se suma a la oferta para clientes Apple, que ya podrán acceder a esta tecnología desde el iPhone 12 en adelante y Apple Watch.

La eSIM no requiere de la inserción de una tarjeta SIM o chip físico en los teléfonos móviles o en cualquier otro dispositivo con conectividad a las redes de telefonía móvil. Además, ofrece beneficios para los usuarios como permitir tener más de una línea en un mismo equipo, activar una eSIM fuera del Perú sin tener que retirar la SIM/eSIM del país de origen y si el celular se pierde o es robado, no podrán retirar la eSIM del equipo. No menos importante es la reducción del impacto en el medio ambiente pues bajo este nuevo formato, no se requiere de plástico ni material de embalaje para la fabricación del chip físico.

Los equipos móviles con sistema operativo Android compatibles con la eSIM Claro son Samsung S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, Flip 3, Flip 4, Fold 3, S20, S20+, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra y Huawei P40 Pro. Esta primera lista se irá actualizando gradualmente en la página de Claro.

Los usuarios que desean cambiar su chip tradicional Claro al eSIM, pueden hacerlo sin costo acudiendo a un Centro de Atención al Cliente de Claro (CAC) seleccionado con su Documento Nacional de Identidad (DNI), el chip físico y el equipo compatible en el que se activará la eSIM. Para ello pueden agendar su cita en la página web de Claro y evitar colas.

Es importante destacar que, para poder utilizar este chip virtual, además de tener el hardware habilitado; es decir, que se trate de un equipo celular compatible con eSIM, el equipo también debe contar con la última versión del software del fabricante que permitirá activar la eSIM para Latinoamérica.

ANDROID | Juegos de pago gratis en Google Play

2048 Puzzle Game ( $ 17.99 ): una lista adecuada de aplicaciones gratuitas siempre debe incluir una variante de la idea 2048, ¿verdad? Este juego te ofrece precisamente eso, y también te permite elegir entre ocho temas diferentes.

( ): una lista adecuada de aplicaciones gratuitas siempre debe incluir una variante de la idea 2048, ¿verdad? Este juego te ofrece precisamente eso, y también te permite elegir entre ocho temas diferentes. Dungeon Corp. S (Idle RPG) ( $ 1.49 ): un juego de rol con gráficos retro, pero uno del departamento Idle. Por supuesto, tendrás que hacer que tus héroes sean lo más fuertes posible, como en cualquier otro juego de rol.

( ): un juego de rol con gráficos retro, pero uno del departamento Idle. Por supuesto, tendrás que hacer que tus héroes sean lo más fuertes posible, como en cualquier otro juego de rol. Infinity Dungeon 2 ( $0.99 ): Adivina cuán grande es la mazmorra cuando el juego se llama Infinity Dungeon. Y adivina quién tiene que llevar su grupo para vencer a todos los zombis que saltan en la mazmorra.

( ): Adivina cuán grande es la mazmorra cuando el juego se llama Infinity Dungeon. Y adivina quién tiene que llevar su grupo para vencer a todos los zombis que saltan en la mazmorra. Dungeons and Pixel Heroes VIP ( $ 1.99 ): Dado que todas las cosas buenas vienen de a tres, aquí viene un tercer juego con “Dungeons” en el título y gráficos retro pixelados. Nunca puedes tener suficiente de esos, ¿verdad?

( ): Dado que todas las cosas buenas vienen de a tres, aquí viene un tercer juego con “Dungeons” en el título y gráficos retro pixelados. Nunca puedes tener suficiente de esos, ¿verdad? Stickman Ghost Premium ( $0.99 ): un poco de juegos de rol, un poco de hack-and-slash, además de un puñado de medieval, una pizca de ninja y un stickman. Si esa no es la receta para el juego de Android perfecto, no ¡No sé lo que es!

( ): un poco de juegos de rol, un poco de hack-and-slash, además de un puñado de medieval, una pizca de ninja y un stickman. Si esa no es la receta para el juego de Android perfecto, no ¡No sé lo que es! OXXO ( $1.99 ): Tendrás que agrupar bloques iguales en este juego de rompecabezas con una calificación de 4.8 estrellas.

