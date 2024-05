A través de las redes sociales muchas personas vienen diciendo que WhatsApp Messenger podría banear tu cuenta por días, semanas, meses e incluso siempre si utilizas las siguientes palabras: “pornografía” o “pedofilia”, algo que es totalmente falso, pues no ocurriría nada si las usas con fines educativos o para informar algo, sin embargo, recomiendo no compartir contenido ilegal porque existe una forma en que el aplicativo accedería a los mensajes que envías a través de tus conversaciones a pesar de estar protegidas con el mecanismo de seguridad denominado “Cifrado de extremo a extremo”, ¿Cuál es? Si alguien reporta tu mensaje, como lo indican en sus términos y condiciones, aquí WhatsApp tendrá el permiso de revisar los últimos 5 mensajes de una determinada conversación personal, grupal o comunidad. A continuación te diré los mensajes que no debes enviar para evitar el baneo permanente.

Por enviar estos mensajes Whatsapp bloquearía tu cuenta

Perderías tu cuenta si compartes mensajes amenazantes, difamatorios, obscenos o que inciten al odio.

Si promueves actividades ilegales.

También cuando has extorsionado, amenazado o enviado videos que incumplen con las políticas de WhatsApp.

En caso demasiadas personas hayan reportado tus mensajes.

Por último, si chateas con “no oficiales” de WhatsApp, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, entre otras versiones que son “no oficiales”, según Meta.

