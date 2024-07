¿Sin presupuesto? Comprar aplicaciones de pago es un lujo que no todos los usuarios de Android y iOS pueden darse. Quizá nunca has sentido la necesidad de hacer algo así cuando hay apps gratuitas en Google Play y App Store. Por suerte, hoy es un buen día para obtener las apps de pago porque están de promoción.

Desde hoy, jueves 11 de julio de 2024, podrás descargar las aplicaciones de pago gratis porque algunos desarrolladores han decidido compartir sus creaciones para ampliar sus comunidades. No tendrás que recurrir a los APK ni correr el riesgo en catálogos online de dudosa reputación.

No hace falta que instales ahora mismo las aplicaciones porque puedes hacerlo después, incluso después de acaba la promoción, siempre y cuando hagas la descarga en tu cuenta de Android y iOS. Solo no dejes pasar el tiempo porque no hay un plazo oficial para la vigencia de cada promoción.

Aplicaciones de pago gratis en Android

Aplicaciones de pago gratis en iOS

Revisa los permisos de las apps

Ten en cuenta que hay malwares que se hacen pasar por aplicaciones útiles y que se aprovechan del desconocimiento de los usuarios para acceder a funciones del smartphone. Si descargas una app que haga de linterna, por ejemplo, no tiene sentido ofrecerle acceso a tus contactos, control de datos móviles o al directorio de contactos. Aquí te dejamos los pasos en iOS y Android para que puedas verificar los permisos otorgados a cada software.

Dispositivos iOS

1. Vaya a Configuración > Privacidad y seguridad > Comprobación de seguridad.

2. Aquí puedes revisar las aplicaciones y los permisos que les has otorgado.

3. También puede ejecutar un Informe de privacidad de la aplicación (Configuración > Privacidad y seguridad > Informe de privacidad de la aplicación) para ver qué aplicaciones han accedido a sus datos y sensores.

Dispositivos Android

1. Abra la aplicación Configuración y toque “Aplicaciones”.

2. Seleccione la aplicación que desea revisar y toque “Permisos”.

3. Verá una lista de permisos otorgados a la aplicación y podrá activarlos o desactivarlos según sea necesario.

Te puede interesar