En diciembre del año pasado se lanzó oficialmente el juego al mercado en PC y Xbox One. En menos de tres meses, PUBG ya cuenta con una versión de móviles que ya pasó las etapas de prueba y hoy llega a las tiendas virtuales de Android y iOS.

La versión portátil del Battle Royale ya es una realidad. Aquellos jugadores que no cuenten con una Xbox One o no deseen pagar para jugar la versión de PC, podrá disfrutar completamente gratis desde su aparatoAndroid o Apple (iOS).

Android - PUBG Mobile Android y iOS - PUBG Mobile ya está disponible para descarga completamente gratis. (Foto: Android Central)

Muy pocos países contaban con el juegos hasta el día de ayer, entre ellos estaba China y Canadá. Los seguidores de PUBG tuvieron que descargar versiones piratas de la entrega para poder ser parte de la etapa de pruebas pero hoy ya todos pueden acceder al juego.

Ya se encuentra en la App Store y Google Play, tiene un peso aproximado de 700 megas y es gratuito. Antes de aventurarnos a las batallas de supervivencia de PUBG , deberemos crear una cuenta de invitado o enlazar nuestro Facebook. El juego solamente está disponible en ingles o chino y cuenta con opciones gráficas para que se acomode al rendimiento de nuestro Android o iOS.