Cómo se recuerda, la versión de Android Auto ya no se puede utilizar en los teléfonos inteligentes, ni siquiera para los dispositivos con la versión de Android 12, solo se encuentra disponible en las pantallas táctiles de los coches, pero algunos vehículos no son compatibles con este aplicativo desarrollado por Google. Por está razón, se creó el nuevo modo de conducción del Asistente de Google, ¿Te gustaría saber cómo probarlo? Desde Depor lo explicaremos a continuación.

No se conocen los motivos por el que Google hizo que Android Auto deje de ser compatible con los dispositivos móviles, ¿Fue una mala? muchos usuarios creen que sí, ya que existe un importante grupo de conductores que utilizaban Android Auto en la pantalla de su teléfono porque la pantalla de su coche no era compatible con la referida aplicación.

Para no dejar a los conductores sin opciones, se añadió un nuevo modo de conducción en el Asistente de Google y Google Maps, solo necesitas Android 9.0 o versiones superiores y una memoria RAM de 4 GB. El objetivo de este modo es que no te distraigas mientras conduces, todo lo vas a hacer mediante comandos de voz, por ejemplo: vas a pedirle que te guíe a un determinado lugar, que envíe mensajes de texto SMS, responder llamadas, etc.

CÓMO UTILIZAR EL MODO DE CONDUCCIÓN DEL ASISTENTE DE GOOGLE

Antes de utilizarlo, primero debes activarlo. Asegúrate que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre el mapa de Google y presiona sobre tu foto de perfil que se ubica en el extremo superior derecho.

Accede a los “Ajustes” o “Configuraciones”, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Luego, oprime la opción denominada “Configuración de navegación” > “Ajustes del Asistente de Google”.

En esta parte debes configurar cómo quieres que se inicie el modo de conducción: “Al desplazarte en Google Maps”, cuando inicies la navegación con Google Maps se activará el referido modo automáticamente; “Al conectarte al Bluetoohth, también se iniciará el modo de forma automática cuando vincules tu móvil al Bluetoohth del coche, otra opción es que Android te pregunte antes de iniciar.

Existe un método adicional, solo debes repetir en voz alta “Hey Google vamos a conducir” o “Hey Google quiero ir a (destino)”.

Es importante aclarar que el modo conducción solamente se encuentra disponible en pocos países como: Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, México o Reino Unido, posiblemente llegue a otros países del mundo en actualizaciones futuras.

CÓMO ACTIVAR AL ASISTENTE DE GOOGLE EN TU CELULAR