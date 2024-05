El Día de la Madre 2024 es una fecha que se conmemora en todo el mundo para destacar la importancia de la figura materna, aunque en muchos países se festeja el primer domingo de mayo, como por ejemplo: en España, Portugal y Hungría, el próximo 12 de mayo (segundo domingo del presente mes), se celebra en la mayoría de territorios, entre estos: Perú, Estados Unidos, Canadá, Italia, etc., sin duda es un día que no puede pasar desapercibido porque millones de personas van a demostrarle todo su amor y admiración a la mujer más importante de su vida. En caso tengas a tu progenitora lejos de ti, de repente vas a saludarla a través de WhatsApp Messenger con algún mensaje o frase conmovedora, pero no olvides agregar los stickers por el Día de la Madre que te enseñaré a descargar, así el saludo será más expresivo y visualmente atractivo.

Estos son los mejores stickers por el Día de la Madre para compartir por WhatsApp

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android.

En la barra de búsqueda coloca lo siguiente: “ Día de la Madre stickers ” y descarga la aplicación que tenga el mismo nombre, si no la encuentras entonces haz clic aquí .

” y descarga la aplicación que tenga el mismo nombre, si no la encuentras entonces haz . Entra a la app y en la interfaz principal observarás un total de 12 paquetes de stickers, cada uno contiene entre 15 y 20 pegatinas.

El siguiente paso es presionar sobre el paquete de tu preferencia y luego toca en el botón verde que dice “ Añadir a WhatsApp ” > “Add”.

” > “Add”. Abre WhatsApp y accede a cualquier conversación personal o grupal.

Oprime el ícono de la carita feliz (abajo a la izquierda) > después la sección de “Stickers”.

Como puedes ver en la parte inferior aparecerán los paquetes agregados.

Finalmente, adjúntalos en tus mensajes, la mayoría contiene frases muy creativas por el Día de la Madre.

Estos son algunos trucos que he usado en WhatsApp

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?