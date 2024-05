En Perú y Estados Unidos, así como en diferentes países del mundo, se festejará el Día de la Madre 2024 el próximo 12 de mayo, sin duda es una fecha muy especial en donde millones de personas van a demostrar admiración o le darán mucho amor a la mujer que les dio la vida y los cuidó desde la niñez hasta la actualidad, además, el segundo domingo de mayo también sirve para destacar la importancia de la figura materna. Los usuarios de WhatsApp Messenger están preparando sus saludos para sorprender a su progenitora con un mensaje, pero si todavía no tienes ideas mi compañero Rommel Yupanqui elaboro un listado con las mejores frases; hoy te enseñaré a colocar como fondo de pantalla una fotografía diferente con tu madre en cada conversación personal o grupal de la referida aplicación, lo mejor de todo es que no será necesario descargar programas alterados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

Así puedes poner un fondo de pantalla con mamá en tus chats de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa al chat en donde deseas colocar como fondo de pantalla la foto con tu madre .

. El siguiente paso es presionar sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “ Fondo de pantalla ”.

”. Aquí oprime el botón “ Cambiar ” > “ Mis fotos ”.

” > “ ”. Selecciona la fotografía con tu mamá > ajústa manualmente su posición.

Aprieta en “ Establecer como fondo de pantalla ” > sube o baja el brillo (opcional).

” > sube o baja el brillo (opcional). Finalmente, retrocede para conservar los cambios. Listo, solo has aplicado el nuevo fondo en ese chat.

Sigue los mismos pasos si deseas tener fondos distintos en las demás conversaciones.

Haz lo siguiente en caso quieras que una imagen aplique en todos los chats: “Ajustes” de la app > “Chats” > “Fondo de pantalla” > “Cambiar” > elige la foto.

