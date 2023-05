No hay duda de que los dispositivos móviles con sistema operativo Android se han convertido en herramientas muy importantes en la actualidad, muchos usuarios lo utilizan para el ámbito social, mientas que otros para el entorno laboral, ya que estos aparatos te permiten crear reuniones por videollamada, enviar correos electrónicos, editar fotografías o vídeos, etc., no obstante, el propósito del celular continúa siendo realizar llamadas telefónicas y estar en constante comunicación con tus contactos.

Seguramente que alguna vez has querido comunicarte con alguien y al momento de marcarle te topaste con el siguiente mensaje: “Llamada finalizada”, la misma que se cuelga de inmediato, es una situación bastante frustrante porque no solo ocurre una vez, sino varias veces y te hace perder tiempo, ¿Qué deberías hacer para acabar con este problema? por fortuna existen soluciones convencionales, así que desde Mag las detallaremos a continuación.

Antes de comenzar, es necesario destacar que no se trata de un error del smartphone, asimismo, no vas a tener que descargar aplicaciones de terceros a través de la Google Play Store o instalar programas APKs que pongan en riesgo la información que almacenas en el equipo.

La solución al aviso “Llamada finalizada” en tu teléfono Android

Primero, como lo dijimos anteriormente, no es un error del celular Android , se trata de un fallo con la red.

, se trata de un fallo con la red. El aviso aparece cuando no hay señal en la zona en donde te encuentras.

en donde te encuentras. Es muy común que esto ocurra cuando estás en un estacionamiento, sótano, una habitación muy cerrada o zonas rurales, así que te recomendamos salir a un lugar más abierto.

Si observas que tienes buena cobertura y continúa apareciendo ese mensaje, lo ideal sería reiniciar el smartphone o activar y desactivar el modo avión .

. ¿No funcionó? posiblemente tu operador móvil haya tenido alguna avería por tu zona.

Finalmente, es probable que hayas bloqueado a un usuario.

Para desbloquearlo haz lo siguiente: abre la app nativa de teléfono > presiona el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > se desplegarán varias opciones > toca en “Ajustes” > “ Bloquear números ” > busca y presiona la línea roja al costado del contacto bloqueado.

” > busca y presiona la línea roja al costado del contacto bloqueado. Listo, ya estará desbloqueado para que realices y recibas llamadas de ese número.

