Los smartphones Android de gama alta hasta los más básicos cuentan, en la actualidad, con funciones interesantes. Por ejemplo, en los terminales que he probado durante varios años he notado que no solo han cambiado en diseño, sino también su sistema de cámaras te permite alcanzar zoom de hasta 100X, llegando incluso a tomar fotos a la Luna. Pero una de las cosas que ha permanecido dentro de los móviles con sistema operativo de Google es un pequeño orificio que se encuentra en la zona baja, justo al lado del puerto de carga. ¿De qué se trata? Aquí te cuento todo para que no termines malogrando tu celular demasiado rápido.

Qué es el huequito que se encuentra en la parte inferior de tu smartphone

Es mejor que nunca introduzcas algún material con punta ya que, de lo contrario, podría afectar demasiado tu móvil e, incluso, deberás reemplazarlo.

Asimismo, trata de no tocarlo ya que traerá como consecuencia pagar más por la reparación.

El huequito que se encuentra en la parte inferior de tu terminal no es nada menos que el micrófono.

ANDROID | Este pequeño huequito no es nada más que el micrófono. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mediante ella no solo podrás hablar, sino que mejorará el ruido de tus comunicación, ya que tiene ANC: Active Noise Cancelled.

De esa manera filtrará el sonido externo para priorizar tu voz y, así, lograr un mejor sonido en tu interlocutor.

ANDROID | Recuerda no introducir ningún artefacto en el huequito. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cambio, si metes algo allí, terminarás hundiéndolo o malográndolo en pocos segundos .

. Lo mejor será limpiarlo con cuidado ya que, si se mete agua, también puede ser contraproducente en tus futuras conversaciones.

En los smartphones más actuales, se ha integrado una especie de línea recta que actúa como micrófono, cancelador de ruido y altavoz.

En la zona superior también hay otro pequeño orificio. Pero este sirve para controlar el sonido externo.

