Los teléfonos inteligentes de la gama media y alta que se fabricaron en el 2017 o años posteriores, cuentan con la herramienta denominada pantalla dividida, se trata de un modo para que los usuarios puedan utilizar dos aplicaciones de manera simultánea en el mismo dispositivo Android, no obstante, el detalle es que no todas las apps son compatibles, ya que al incluirlas te aparecerá el siguiente aviso: “El programa no admite pantalla dividida”. En esta ocasión, desde Depor te explicaremos los pasos para que obligues y utilices todas las apps con la referida función.

La guía para que una app de Android se abra con la pantalla dividida

Antes de comenzar, verifica que realmente no todas las apps se abren con la pantalla dividida, para esto ingresa a Instagram y presiona el botón digital de inicio de Android que se ubica al centro de la barra de navegación, después toca el botón de “Multitareas” para que se desplieguen las aplicaciones en segundo plano (está a la izquierda de inicio y lo identificas con tres rayas), pulsa por unos segundos en el ícono de Instagram y verás que no te aparecerá la opción “Abrir en vista de pantalla dividida”. Si haces lo mismo con WhatsApp si te saldrá la opción.

Accede a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu smartphone Android .

. Activa el “Modo de desarrollador” presionando en el apartado “Acerca del teléfono” > “Información de software”.

Aquí vas a tocar reiteradas veces en la opción “Número de compilación”, de esta manera habilitas el referido modo.

Vuelve a los “Ajustes” y desplázate hacia abajo, vas a ver que ya se habilitó el modo de desarrollador, oprímelo.

En esta parte busca y activa el interruptor “Forzar actividades para que cambien de tamaño”, también puede estar con el nombre de “Forzar el ajuste de tamaño de las actividades”, varía ligeramente por la marca y modelo del equipo que tengas.

Listo, eso sería todo. Sal del modo desarrollador y ahora intenta abrir Instagram por ejemplo, vas a observar que ya te aparece la opción de abrirla en pantalla dividida.

