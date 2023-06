Todos los dispositivos móviles con sistema operativo Android cuentan con un paquete de aplicaciones instaladas de manera predeterminada, las cuales, probablemente, nunca hayas utilizado desde que te compraste el equipo, esto ocurre con la “Radio FM”, es poco probable que actualmente prefieran una emisora radial en lugar de Spotify o YouTube Music.

Además, recuerda que estas aplicaciones no solo consumen espacio de almacenamiento de la memoria interna, sino también algunos recursos del teléfono, entre los más importantes la tarjeta RAM y el procesador, ¿Te gustaría desactivar temporalmente o para siempre estas apps que no te brindan ningún beneficio? desde Depor lo explicaremos a continuación.

No es posible desinstalar las aplicaciones nativas de tu smartphone, por lo menos no con un proceso sencillo, ya que requieres de los conocimientos necesarios para que no desconfigures algo que altere el normal funcionamiento del sistema operativo. Las ventajas de desactivar las referidas apps es que notarás una mayor fluidez al momento de utilizar el teléfono, por otra parte, el tiempo de encendido se reducirá considerablemente, pues dichos softwares ya no ejecutarán procesos cuando prendas o reinicies el celular.

Así puedes desinstalar las aplicaciones preinstaladas en tu celular Android

Primero, ingresa a los ajustes de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones”.

Te aparecerán todas las apps que vienen por defecto y las que descargaste a través de la Google Play Store o sitios externos.

Busca los aplicativos predeterminados que no utilices, por ejemplo: “Calendario”.

Accederás a la información de la app y en la parte inferior te aparecerán tres opciones: “Abrir”, “Desactivar” y “Forzar cierre”.

Oprime la última > dale a “Aceptar” > luego toca en “Desactivar” dos veces.

Posiblemente te aparezca el aviso: “ Es posible que otras aplicaciones dejen de funcionar correctamente ”, no te preocupes, esto solo ocurre si desinstalas programas como “Private Compute Services”, “Android System Intelligence”, “Android system WebView”, etc.

”, no te preocupes, esto solo ocurre si desinstalas programas como “Private Compute Services”, “Android System Intelligence”, “Android system WebView”, etc. Listo, eso sería todo. Repite el mismo proceso con las apps que no utilice para que optimices tu smartphone.

Códigos en Android para solucionar problemas rápidos

Si tienes algunos inconvenientes con la pantalla de tu smartphone, el Bluetooth, el sensor de luz y más, aquí te mostramos algunos códigos que pueden verificar su estado.