El Huawei Pura 70 Ultra ha llegado para establecer un nuevo estándar en el mercado de los smartphones de alta gama, ¿pero qué tanto tiene para ofrecer si revisamos el catálogo de otros gigantes de la industria? Una buena comparativa es con los equipos de Apple, y aquí te contamos cuál de los recordados iPhone puede compararse con el smartphone chino.

Las estadísticas apuntan a que el iPhone 13 Pro Max (lanzado a fines de 2021) es el que, en cuestiones generales de rendimiento, puede compararse con el Huawei Pura 70 Ultra. El hardware de Apple es competitivo y te contamos las ventajas y desventajas de cada equipo.

El Huawei Pura 70 Ultra está equipado con 16 GB de RAM, más del doble de la memoria disponible en el iPhone 13 Pro Max, que cuenta con solo 6 GB. Además, utiliza la memoria LPDDR5 a 2750 MHz, garantizando una experiencia de uso más fluida y eficiente. No obstante, el rendimiento del iPhone 13 Pro Max es 34% mejor según AnTuTu Benchmark (1306K vs. 972K) y 59% más rápido en la prueba GeekBench 6 de un solo núcleo (2266 vs. 1421 puntos).

Las mejoras del Huawei Pura 70 Ultra se complementan con dos ranuras para tarjetas SIM y trae puerto de infrarrojos incorporado, que permite el control remoto de diversos dispositivos electrónicos. También trae la versión más reciente de Bluetooth (v5.2), pero el equipo de Apple está preparado para la tecnología eSIM.

En términos de seguridad, el Huawei Pura 70 Ultra está equipado con un escáner de huellas dactilares para una capa adicional de protección. La batería, por su parte, es notablemente superior con una capacidad de 5200 mAh en comparación con los 4352 mAh del iPhone 13 Pro Max. Esto se traduce en una mayor autonomía y la posibilidad de soportar carga rápida de hasta 100 W, muy por encima de los 23 W que admite el dispositivo de Apple. Pero el iPhone 13 Pro Max se caracteriza por la mayor eficiencia energética del procesador A15 Bionic. Una con otra.

La calidad de la cámara del Huawei Pura 70 Ultra ha sido reconocida por DxOMark como superior, gracias a su capacidad de zoom óptico de 3,5x y la opción de grabación en cámara lenta a 960 FPS. Al menos, el iPhone 13 Pro Max trae un sensor más para profundidad.

Así las cosas, el Huawei Pura 70 Ultra es lo más parecido al iPhone 13 Pro Max si es que buscas un equipo de alta gama. Huawei ofrece las tecnologías más recientes pero las optimizaciones están a favor de Apple con un equipo confiable aún con el paso del tiempo.

Ficha técnica del iPhone 13 Pro Max

Dimensiones: 160,8 x 78,1 x 7,6 mm | 238 gramos

Pantalla: Super Retina XDR 6,7′' | ProMotion 120 Hz | 2778 x 1284 px, 458 ppp | 1000 nits | Contraste 2.000.000:1

Procesador: Apple A15 Bionic

RAM: 6GB

Almacenamiento: 128/256/512 GB/1 TB

Cámaras traseras: Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico | Ultrawide: 12 MP f/1.8, 6P, 120º | Principal: 12 MP f/1.5, 1,9um

Cámara frontal: 12 MP f/2.2

Batería:N.d.

SO: iOS 15

Conectividad: 5G (sub-6 GHz) | LTE Gigabit con MIMO 4x4 y LAA | Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2x2 | Bluetooth 5.0 | Chip de banda ultraancha | NFC

Otros: IP68 | Sonido estéreo | FaceID

Ficha técnica del Huawei Pura 70 Ultra

Pantalla: 6,8′' AMOLED LTPO | FullHD+ de 2844 x 1260 píxeles | 120 Hz

Dimensiones: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm | 226 gramos

Procesador: Kirin 9010

RAM: 16 GB

Almacenamiento: 512 GB / 1 TB

Cámara trasera: Principal 50 MP de 1 pulgada, objetivo telescópico, f/1.6-4.0, OIS en el sensor | GA 40 MP, f/2.2 | Teleobjetivo 50 MP, f/2.1, OIS, macro

Cámara frontal: 13 MP, f/2.4

SO: HarmonyOS 4.2

Batería: 5200 mAh | Carga de 100 W con cable | Carga inalámbrica de 80 W | Carga inalámbrica inversa de 20 W

Conectividad: Wifi 6 | NFC | Bluetooth 5.2 | USB C 3.1

Otros: Certificación IP68 | Altavoces estéreo | Cargador en la caja | Infrarrojos | Sensor de huellas bajo la pantalla