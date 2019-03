Apple Arcade | Todos los videojuegos confirmados para el servicio que competirá con Google Stadia

Apple presentó el 25 de marzo del 2019 un nuevo producto para todos sus clientes. Se trata de una consola virtual en la que no es necesario contar con hardware potente para correr videojuegos. Este anuncio llega justo después de que Google haga lo mismo.

Parece que el futuro de las consolas de sobremesa no es el mejor. Actualmente la tendencia indica que todo se podrá jugar desde la nube y es que tanto Google como Apple han apostado por esta tecnología.



A través de un sistema de suscripción, los gamers podrán disfrutar de un extenso catálogo de títulos sin la necesidad de pagarlos. A diferencia de la versión de Google, Appe opta por la posibilidad de que sus jugadores descarguen el contenido y puedan jugarlo sin conexión a Internet.



En los próximos meses llegará oficialmente Apple Arcade exclusivamente para los aparatos con el sistema operativo iOS con los siguientes juegos confirmados: "Where Cards Fall", "The Pathless", "LEGO Brawls", "Hot Lava", "Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm", "Beyond a Steel Sky", "Mr. Turtle", "Frogger in Toy Town", "Lega Arthouse, Cardpocalypse", "No Way Home", "Down in Bermuda", "The Bradwell Conspiracy", "Projection: First Light", "Lifelike", y "Sayonara Wild Hearts".



Fuera de esta lista se han prometido más de 300 mil títulos diferentes. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona esta nueva tecnología.