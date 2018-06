Apple niega haber recibido datos de Facebook tras la publicación de un informe de The New York Times , en el que se afirma que la red social habría vendido datos privados de sus usuarios a 60 compañías tecnológicas.



"Lo que hicimos fue integrar la capacidad de compartir en el sistema operativo, simplificar el hecho de compartir una foto y ese tipo de cosas (…) Por lo tanto, es una ventaja para el usuario. No estábamos en el negocio de los datos. Nunca hemos estado en el negocio de los datos" , declaró el CEO de Apple , Tim Cook , a NPR .



La investigación de The New York Time señala que las transferencias de datos podrían haber tenido lugar después del acuerdo alcanzado en 2011 entre Facebook y la Comisión Federal de Comercio (FTC) para proteger mejor los datos de sus usuarios, que solo podrían ser transferidos con su consentimiento explícito.



Facebook no tardó en aclarar la situación. La defensa de la compañía consiste en haber estado monitoreando los datos de los usuarios desde la creación de una aplicación estandarizada que los fabricantes adoptaron en sus dispositivos.

Vea también Las aplicaciones de Apple que todavía no llegan a Android [FOTOS]