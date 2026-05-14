ASUS lanza la laptop más potente para IA, la Zenbook A16 de 1.2kg y más de 21 horas de batería.

ASUS anunció el lanzamiento oficial en Perú de la Zenbook A16, la laptop impulsada por Snapdragon® más rápida de la historia. Diseñada específicamente para cerrar la brecha entre la ultraportabilidad y el rendimiento de nivel de escritorio, esta Copilot+ PC está orientada a profesionales y creativos que requieren potencia y movilidad en un mismo equipo. Este equipo representa un nuevo referente en el mercado nacional de laptops de alta gama, permitiendo ejecutar cargas de trabajo complejas y multitarea intensiva con gran fluidez.

Sobre este lanzamiento, Jose Aguilar, Country Product Head de ASUS Perú destacó la importancia estratégica de este equipo: “La llegada de la Zenbook A16 a Perú, fruto de nuestra estrecha alianza con Qualcomm, marca el inicio de una nueva era en la computación personal. Estamos entregando a los usuarios una herramienta que rompe los límites de la productividad móvil, todo en un equipo ultraligero y con gran resistencia gracias a su diseño en Ceraluminum”.

Sofisticación en Ceraluminum™: El arte de la portabilidad

La ASUS Zenbook A16 redefine la portabilidad al permitirte dar el salto de una laptop de 14″ a una de 16″ sin añadir ni un solo gramo extra. Con un peso asombroso de apenas 1.2 kg, este dispositivo es incluso más ligero que muchos modelos tradicionales de 14 pulgadas, eliminando la necesidad de elegir entre una pantalla amplia y un transporte liviano.

Gracias al uso exclusivo de Ceraluminum™ en su chasis, la Zenbook A16 ofrece un espacio de trabajo mayor para una productividad intensa sin comprometer la movilidad. Es la solución ideal para profesionales y creativos que requieren la inmersión de una pantalla OLED de 16 pulgadas pero exigen la ligereza de un equipo ultracompacto para sus desplazamientos diarios.

Potencia de IA de próxima generación para Perú

Cuenta con procesador Snapdragon® X2 Elite Extreme de 18 núcleos, diseñado para desbloquear la era de la computación mejorada por IA. Con una NPU de 80 TOPS, la más potente integrada en un procesador hasta la fecha, la Zenbook A16 permite funciones avanzadas como Recall, para encontrar archivos instantáneamente, y Cocreator, que transforma bocetos en obras de arte en segundos, además de soportar las más recientes funciones de Copilot+ como Copilot Vision, Copilot Voice y la función de re-iluminación en la aplicación de fotos para mejorar la luz en fotografías mediante IA. Además, gracias a su gestión térmica avanzada y arquitectura optimizada, los usuarios contarán con un rendimiento 45% más rápido en CPU y hasta un 85% superior en tareas de IA comparado con la competencia, manteniendo el equipo siempre fresco y silencioso.

Una experiencia de uso inmersiva y libre de adaptadores

La Zenbook A16 redefine lo que significa trabajar y disfrutar contenido multimedia. Su pantalla ASUS Lumina OLED 3K de 120Hz ofrece colores vibrantes y negros perfectos, además de un nivel de brillo máximo en HDR de 1.100 nits, duplicando el estándar de pantallas ASUS Lumina OLED de la generación anterior, ideal para diseño ligero o para disfrutar de una experiencia de cine en casa con su sistema de seis altavoces Dolby Atmos®.

Además, cuenta con una autonomía de más de 21 horas, esta laptop soporta jornadas completas de productividad intensa o vuelos largos sin necesidad de conectarse a la corriente. Complementada con Smart Gestures en su touchpad ampliado, la navegación y el control del sistema se vuelven tan intuitivos como un toque de magia.

La versatilidad es clave: a pesar de su perfil ultra delgado, ofrece todos los puertos esenciales sin necesidad de adaptadores: dos puertos USB4® de función completa, un USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI® 2.1, un lector de tarjetas SD estándar y un jack de audio combo. Esta configuración soporta hasta tres pantallas externas, permitiendo una conectividad total para el trabajo más exigente.

Disponibilidad y Precio

La nueva ASUS Zenbook A16 está en preventa en Perú a partir del 15 de mayo a través de la tienda oficial de ASUS en asus.com/pe. La configuración integra el potente procesador Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme, 48GB de memoria RAM empaquetada (MoP) de velocidad ultrarrápida que optimiza el rendimiento en tareas de alto desempeño gráfico e IA, junto con 1TB de almacenamiento SSD PCIe 4.0 y una pantalla ASUS Lumina OLED de 16” con resolución 3K y 120Hz de tasa de refresco.

Para conocer más sobre la ASUS Zenbook A16 puedes visitar: https://pe.asus.click/jczhdc

ASUS Zenbook A16

ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) CPU Snapdragon® X2 Elite Extreme Graphics Qualcomm® Adreno™ GPU Neural Processor Qualcomm® Hexagon™ NPU with up to 80 TOPS AI performance Operating system Windows 11 Home Display options 16” 16:10 3K (2880 x 1800) OLED Touch or non-touch screen

120Hz refresh rate

1100 nits peak brightness

100% DCI-P3

DisplayHDR™ 1000 True Black Main memory Up to 48GB LPDDR5X

(On-package memory) Storage Up to 2TB PCIe® 4.0 x4 NVMe® M.2 SSD Wireless Dual-band WiFi 7 & Bluetooth® 5.4 Camera ASUS AI camera

FHD 3DNR IR camera with ambient light and color sensor I/O ports 1 x standard HDMI® 2.1 (TMDS)

1 x 3.5 mm combo audio jack

1 x SD Card Reader Touchpad ASUS ErgoSense touchpad with smart gesture support Audio Six speakers

Dolby Atmos® sound system/Built-in array microphone Color Zabriskie Beige Battery 70Wh lithium-polymer battery AC adapter 130W Type-C® Dimensions 353.55 x242.45 x13.8-16.5mm Weight 1.2kg