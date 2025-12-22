¿Aún sin regalo? OPPO brinda esta guía de regalos tecnológicos para Navidad .

La Navidad es el momento perfecto para sorprender con un regalo útil, moderno y pensado para el día a día. Los smartphones se han convertido en una excelente opción, ya que combinan tecnología, diseño y funcionalidad para todo tipo de usuarios. En esta guía te presentamos tres modelos que destacan por su estilo, rendimiento y buena relación calidad-precio, ideales para regalar y empezar el nuevo año conectados.
1. OPPO Reno 14: un celular pensado para quienes buscan un equilibrio entre diseño, rendimiento y fotografía. La pantalla AMOLED de este equipo ofrece una experiencia visual fluida, mientras que su cámara principal permite capturar imágenes nítidas en distintas condiciones. Además, es una excelente opción para el uso diario con un diseño moderno. Precio: S/ 2699.
2. OPPO Reno 14 F Edición Limitada Lado Oscuro: este equipo destaca por su diseño exclusivo inspirado en Darth Vader de Star Wars, ideal para quienes buscan un regalo diferente y con personalidad. Combina una pantalla AMOLED de alta tasa de refresco con una batería de gran duración para acompañar todo el día. Una edición especial que une estilo y tecnología. Precio: S/ 1999.
3. A6 Pro 5G: diseñado para usuarios que valoran la autonomía y la durabilidad, este smartphone “La Máquina”, ofrece conectividad 5G y una batería de gran capacidad. Su pantalla AMOLED de 120 Hz garantiza fluidez al navegar o ver contenido, convirtiéndolo en una opción confiable y práctica. Precio: S/ 1499.
“OPPO reafirma su compromiso de crear tecnología cercana, pensada para adaptarse a las personas y no al revés. Sus smartphones combinan diseño atractivo, innovación constante y un desempeño confiable que acompaña cada momento del día”, Manuel Morey, Especialista de Producto de OPPO Perú.
Con esta selección de productos, sorprenderás a quienes más quieres. Esta Navidad, regalar un OPPO significa elegir un dispositivo que conecta, inspira y se integra de manera natural en la vida de quien lo recibe.