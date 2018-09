Nunca es tarde para entrar al negocio de los bitcoins. En Internet, abundan las historias de emprendedores que ganaron millones con esta criptomoneda en sus inicios. Hoy te contamos seis consejos útiles sobre cómo invertir en bitcoins de manera segura.



Lo más importante es invertir sin riesgo. Por lo tanto, se recomienda destinar el dinero que estás dispuesto a perder. La idea no es endeudarse, sino echar mano de un monto que está destinado a ponerse en riesgo sin que ponga en peligro nuestro capital.



Ahora que cuenta con el dinero, investiga el mercado. El precio de los bitcoins (o cualquier otra criptomoneda) varía por temporada. La recomendación es comprar cuando el precio bordea el mínimo histórico y vender cuando sobrepasa el precio máximo del año anterior.



Saber esperar es algo importante para toda inversión. No te apresures en vender antes de tiempo ni comprar en temporada de precios altos. Debes esperar tu momentos para sacar el máximo de rendimiento.



Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, suscríbete a grupos de Facebook y foros de Internet especializados en bitcoin. Allí podrás aprender de la experiencia y consumir información interesante del mercado.



No creas que el Bitcoin es la única moneda virtual existente. Prueba con Ethereum, Ripple, Dash, Litecoin, EOS, entre otros, para diversificar tu rentabilidad.



Por último, recurre a un Exchange (casas de cambio) de confianza con acreditaciones PCI, Trustwave o SegWit. Una de las más populares en Latinoamérica es Bitinka.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.