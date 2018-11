Black Friday es una fecha especial para todos aquellos que buscan descuentos especiales antes de la llegada de Navidad. Esto nos lleva a revisar qué tiendas virtuales en Estados Unidos, donde se toman en serio el Black Friday, tienen ofertas interesantes para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch.



El canal de YouTube ' El profesor gamer' se tomó el trabajo de hacer una comparativa entre las ofertas de PS4 , Xbox One y Nintendo Switch en la tienda virtual Best Buy para determinar si realmente hay un descuento considerable.



Cabe precisar que los comercios en Estados Unidos ya cuentan con la información disponible sobre sus precios en Internet. Si estás interesado en formar parte de esta actividad, ten en cuenta el costo por el envío hasta tu domicilio.



¿Qué es el Black Friday?

​

El Black Friday es un viernes que cae a finales del mes de noviembre y presenta una serie de ofertas para sus consumidores de manera online y física, dependiendo del tipo de negocio que se una a este acontecimiento y el producto que ofrezcan.



En algunos casos estas ofertas se revelan con días de anticipación para que los compradores puedan planear sus compras, aunque lo usual es que ese mismo viernes todas las tiendas abran con sus ofertas en vilo para ser arrasadas por el público.