Si estás intentando ingresar a Instagram o a Facebook y se te pide que cambies tu contraseña, pues es mejor que no lo hagas. Hoy te explico por qué no desesperarte cuando se produzca una caída de las redes sociales de Mark Zuckerberg. Recuerda que ambas plataformas, tanto en la web como en la aplicación, suelen compartir una serie de datos como es el caso de las historias, publicaciones, entre otros. Esto genera que a veces WhatsApp no se vea afectado por los problemas que ocurren en las otras apps de Meta. Así que manos a la obra para que no tengas preocupaciones.

Caída de Facebook e Instagram: por qué no debes cambiar de contraseña

Lo primero que tienes que saber es que en algún momento del día o unas horas las redes sociales van a funcionar nuevamente .

. Además recuerda que el cambiar la contraseña generará a que debas abrir tu correo electrónico con el que te loguear donde se te enviará un código de verificación .

. Es aquí donde viene el segundo aspecto, pues si introduces los dígitos para cambiar la contraseña de Facebook o Instagram, se generará nuevamente un error y se te pedirá otra vez modificarlas para ingresar a tu perfil.

FACEBOOK | Así se muestra la caída de Facebook e Instagram en DownDetector. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Recuerda que las caídas de Facebook e Instagram afectan a todo el mundo y puedes chequear si ya se repuso no solo a través de las cuentas oficiales de Meta , sino también por medio de X y DownDetector.

, sino también por medio de X y DownDetector. Este últimos te presenta un mapa de calor donde las cuentas de Facebook e Instagram han sido afectadas. Además de la línea de tiempo en demoró en regresar ambas redes sociales

Te recomiendo estas notas de Facebook