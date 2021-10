Si WhatsApp o Telegram presentan problemas de conexión, o se han caído, entonces tienes una tercera alternativa para seguir chateando con todos tus amigos: se trata de Signal . Si bien no es tan popular como la primera, también te permite realizar todo tipo de funciones como es el caso de chatear, mandar fotos, videos, GIF y hasta emojis de diversos tipos.

Su plataforma es fácil de usar y es que no necesitas ser un experto para poder chatear o realizar una videollamada con alguien. Al igual que WhatsApp , Signal tiene una serie de botones que hacen más fácil la comunicación.

Sin embargo, en caso queremos pasar nuestras conversaciones de WhatsApp a Signal deberás realizar una serie de pasos no tan complicados para que así puedas continuar chateando con tus amigos, contactos, compañeros de trabajo o familiares.

Lo mejor de todo es que no solo puedes trasladar tus chats personales, sino también aquellas fotos y videos que has enviado a grupos para que así no pierdas el hilo de lo que quieres decir. ¿Cómo se hace? Pues aquí te brindaremos todos los pasos.

CÓMO PASAR TUS CONVERSACIONES DE WHATSAPP A SIGNAL

Los pasos no son complicados, y no hay que ser un experto en redes sociales para lograrlo en caso desees usar una de estas aplicaciones. Conoce cómo pasar tus conversaciones de WhatsApp a Signal :

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Tras ello anda a la conversación individual o grupal que desees exportar.

Posteriormente pulsa los tres botones de la esquina superior.

En dicho apartado deberás pulsar donde dice “Exportar”.

De esta manera podrás seleccionar todas tus conversaciones de WhatsApp a Signal. (Foto: Composición)