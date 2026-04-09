Carga nocturna: ¿es buena o mala para tu smartphone? Lo que debes saber para cuidar tu batería

En un contexto donde los smartphones acompañan a los usuarios durante todo el día, la carga nocturna se ha convertido en una práctica habitual. De hecho, según un estudio de NPD Group, el 64% de las personas prefiere cargar su celular durante la noche. Sin embargo, aún persisten dudas sobre si dejar el equipo conectado por varias horas puede afectar su batería. Frente a ello, OPPO, marca global de tecnología, explica qué ocurre realmente y cómo adoptar mejores hábitos de carga.
Aunque los dispositivos actuales cuentan con sistemas que evitan la sobrecarga al llegar al 100%, factores como el tiempo prolongado a máxima carga o el calor pueden influir en el desgaste a largo plazo. En ese sentido, la marca comparte cinco recomendaciones para optimizar este proceso:
- Evita mantener el 100% durante muchas horas: Si bien el smartphone detiene la carga automáticamente, permanecer largos periodos al máximo nivel puede generar estrés en la batería con el tiempo. Por ello, es recomendable evitar que el equipo pase toda la noche completamente cargado cuando sea posible.
- Activa funciones de carga inteligente: Muchos dispositivos actuales incorporan sistemas de carga optimizada que aprenden tus hábitos y completan el 100% justo antes de que despiertes. Por ejemplo, equipos de la serie OPPO Reno14 integran funciones de gestión inteligente de batería que ayudan a reducir el tiempo en niveles altos de carga, optimizando así su vida útil.
- Utiliza accesorios certificados: El uso de cargadores y cables originales o certificados garantiza una correcta regulación de energía, evitando fluctuaciones que podrían afectar la batería o generar sobrecalentamiento.
- Controla la temperatura durante la carga: El calor es uno de los principales factores de degradación en baterías de ion-litio. Evita cargar el equipo bajo la almohada, en superficies poco ventiladas o mientras ejecuta aplicaciones exigentes.
- Evita el uso intensivo mientras cargas: Usar el smartphone para juegos o streaming mientras está conectado puede generar una carga adicional de calor y consumo simultáneo, lo que impacta en la eficiencia del proceso.
“Desde OPPO, desarrollamos tecnología apta para enfrentar los retos de la vida cotidiana y que, a través de configuraciones sencillas, permite al usuario cuidar del equipo con mayor facilidad. De todas formas, es importante que se incorporen hábitos que fomenten el uso adecuado de los equipos”, comenta Manuel Morey, especialista de producto de OPPO.
Más allá de evitar o no la carga nocturna, lo importante es gestionar adecuadamente factores como el calor, los ciclos de carga y el uso, para mantener el dispositivo en óptimas condiciones por más tiempo.