Cinco consejos para proteger las contraseñas de tus redes sociales en tu smartphone.

En un mundo cada vez más interconectado, donde más de 5.2 mil millones de personas usan redes sociales, en el Día del aniversario de Facebook, OPPO nos recuerda la importancia de proteger nuestra información personal en línea. De acuerdo con un informe del Verizon Data Breach Investigations Report, el 81% de las filtraciones de datos ocurren debido a contraseñas débiles.

Dado el creciente riesgo de ciberataques y filtraciones de datos, OPPO refuerza su compromiso con la seguridad digital, ofreciendo cinco consejos prácticos para proteger las contraseñas de tus redes sociales en tu smartphone, y garantizar así una experiencia más segura.

Cinco consejos clave para proteger tus contraseñas

Crea contraseñas largas y complejas

La complejidad es clave. Las contraseñas deben tener al menos 12 caracteres e incluir una mezcla de letras, números y símbolos. Evita términos predecibles como tu nombre o fecha de nacimiento. Un estudio de Norton reveló que las contraseñas con solo 8 caracteres son hackeadas en menos de 2 segundos mediante ataques de fuerza bruta.

No reutilices contraseñas entre plataformas

Usar la misma contraseña para múltiples cuentas es un riesgo significativo. Según un informe de Cybersecurity Insiders, el 63% de los usuarios usa la misma contraseña para varios servicios, lo que multiplica el riesgo si una cuenta es hackeada. Usa siempre combinaciones únicas para cada red social o servicio.

Activa la autenticación en dos factores (2FA)

La autenticación en dos factores añade una capa extra de seguridad que previene accesos no autorizados. Google informa que las cuentas protegidas por 2FA son un 50% menos propensas a ser hackeadas. Puedes usar aplicaciones como Google Authenticator o recibir códigos de verificación por mensaje de texto.

Utiliza un gestor de contraseñas confiable

Los gestores de contraseñas son herramientas seguras que almacenan y generan contraseñas robustas para cada servicio. Según LastPass, el 59% de las personas usa un gestor de contraseñas para evitar el problema de recordar múltiples claves y mejorar la seguridad.

Mantén actualizado tu dispositivo y aplicaciones

Las actualizaciones son cruciales para proteger tu smartphone de vulnerabilidades. Kaspersky indica que un 30% de las vulnerabilidades de seguridad detectadas provienen de sistemas desactualizados, lo que puede dejar a tu dispositivo expuesto a ciberataques.

Además de seguir estas recomendaciones, los smartphones OPPO integran funciones avanzadas de seguridad como Bloqueo de aplicaciones y Ocultar aplicaciones, diseñadas para añadir una capa extra de protección a las redes sociales y apps que contienen información privada, evitando accesos no autorizados incluso si el equipo cae en manos de terceros.

“Con prácticas básicas como el uso de contraseñas robustas, la autenticación en dos factores y las funciones de seguridad integradas en nuestros dispositivos OPPO, buscamos empoderar a los usuarios para que disfruten de sus redes sociales con confianza y tranquilidad”, Manuel Morey, Especialista de Producto de OPPO Perú

La seguridad en línea es esencial, y con las herramientas adecuadas, todos podemos contribuir a salvaguardar nuestra privacidad. Para más información ingresa a https://www.oppostore.pe/.