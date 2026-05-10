Comprando un aire acondicionado: cómo elegir el modelo ideal para tu rutina y ahorrar energía

En un escenario donde los hogares se han consolidado como espacios multifuncionales de convivencia y productividad, la búsqueda de simplicidad y bienestar define el nuevo trayecto del consumidor. Más que solo enfriar un ambiente, la expectativa actual recae sobre dispositivos de aire acondicionado que actúen como asistentes inteligentes, capaces de comprender los hábitos de la familia, anticipar necesidades y optimizar el consumo de energía de forma autónoma y eficiente.

Ante esto, elegir el modelo ideal va mucho más allá de fijarse solo en el precio o la potencia. Es necesario considerar factores como el consumo de energía, la rutina de uso y las características del entorno. El dimensionamiento correcto es el primer paso, ya que los aparatos subdimensionados trabajan bajo un esfuerzo constante, consumen más energía y no garantizan el confort, mientras que los modelos que superan la capacidad necesaria pueden elevar el costo de instalación. Por ello, es esencial consultar a un especialista que analice el área, la incidencia solar, el número de personas y la presencia de equipos electrónicos para seleccionar el equipo correcto.

La eficiencia energética desempeña un papel decisivo, ya que los modelos con mejores calificaciones en las etiquetas de consumo ofrecen ahorros a largo plazo. Además, la rutina de los usuarios debe orientar la elección: las funciones programables son útiles para quienes pasan mucho tiempo fuera, mientras que los modos silenciosos e el control gradual de temperatura favorecen el descanso durante la noche.

Samsung tiene las opciones adecuadas

Samsung destaca con una línea de climatización que trasciende las funciones convencionales. El WindFree™ Bespoke AI integra un diseño sofisticado e Inteligencia Artificial para actuar de forma invisible, garantizando que el clima del ambiente marque el tono de la productividad y el descanso, sin las interrupciones de los ajustes manuales constantes.

“La tecnología de climatización de Samsung transforma el hogar en un refugio, creando una experiencia térmica tan fluida e inteligente que el usuario ni siquiera nota el funcionamiento del aparato”, afirma Lucas Barci, Gerente de Producto de Línea Blanca en Samsung Electronics Latinoamérica. “Al integrar el aire acondicionado al ecosistema SmartThings, garantizamos que la tecnología trabaje a favor del tiempo del consumidor, ofreciendo un control total y automatización para que el producto mantenga siempre el confort y la calidad de vida”, concluye.

Tecnología al servicio del bienestar

Para quienes se preocupan por el confort térmico, el cuidado del hogar y la adaptación a la rutina, las soluciones de Samsung actúan silenciosamente para simplificar la vida. Al centrar la experiencia en el usuario, los nuevos modelos ofrecen beneficios que van más allá del simple enfriamiento:

Confort térmico sin interrupciones: Para aquellos que desean refrescar el ambiente de forma natural, la tecnología WindFree™ dispersa el aire a través de miles de micro orificios, garantizando un ambiente sereno, ideal para momentos que exigen concentración o relajación profunda, sin la incomodidad de las corrientes de aire frío.

Para aquellos que desean refrescar el ambiente de forma natural, la tecnología WindFree™ dispersa el aire a través de miles de micro orificios, garantizando un ambiente sereno, ideal para momentos que exigen concentración o relajación profunda, sin la incomodidad de las corrientes de aire frío. Cuidado de la salud y el entorno: Siguiendo con el enfoque en el confort térmico, el modo Dry Comfort utiliza sensores de alta precisión para equilibrar la humedad del ambiente. Esto ayuda a proteger las vías respiratorias y a evitar la incomodidad causada por el aire excesivamente seco o húmedo, garantizando un aire más saludable para la rutina de las personas.

Siguiendo con el enfoque en el confort térmico, el modo Dry Comfort utiliza sensores de alta precisión para equilibrar la humedad del ambiente. Esto ayuda a proteger las vías respiratorias y a evitar la incomodidad causada por el aire excesivamente seco o húmedo, garantizando un aire más saludable para la rutina de las personas. Atención especial a las mascotas: Para quienes consideran a sus mascotas como parte de la familia y desean transformar el entorno también para ellas, con la función Pet Care, el sistema automatiza la climatización de acuerdo con las necesidades térmicas específicas de los animales de compañía. La tecnología garantiza que las mascotas estén protegidas, incluso cuando los residentes están ausentes.

Inteligencia y eficiencia como pilares de la rutina

Con el ritmo acelerado de la vida actual, contar con aparatos inteligentes que ayuden en la gestión del hogar y permitan conectividad e independencia para realizar las tareas es algo esencial.

La estrategia de conectividad de Samsung, a través de SmartThings, permite que el aire acondicionado actúe como un verdadero compañero de vida. Con la Inteligencia Artificial, el aparato deja de ser un dispositivo aislado para convertirse en un gestor de confort y ahorro:

Gestión energética proactiva: El AI Energy Mode representa una evolución en el control de gastos. Al analizar las condiciones del entorno y los hábitos de uso, el sistema ajusta la frecuencia del compresor en tiempo real, reduciendo el consumo de energía hasta en un 30% adicional. El monitoreo se puede realizar a través del smartphone, integrando el ahorro en la palma de la mano.

El AI Energy Mode representa una evolución en el control de gastos. Al analizar las condiciones del entorno y los hábitos de uso, el sistema ajusta la frecuencia del compresor en tiempo real, reduciendo el consumo de energía hasta en un 30% adicional. El monitoreo se puede realizar a través del smartphone, integrando el ahorro en la palma de la mano. Integración con la rutina Galaxy : A través de la conexión con dispositivos Galaxy, como smartphones, Galaxy Watch o Ring, el sistema es capaz de identificar cuándo el usuario se queda dormido, ajustando automáticamente la temperatura para garantizar el clima ideal para un sueño reparador.

: A través de la conexión con dispositivos Galaxy, como smartphones, Galaxy Watch o Ring, el sistema es capaz de identificar cuándo el usuario se queda dormido, ajustando automáticamente la temperatura para garantizar el clima ideal para un sueño reparador. Geolocalización Inteligente: El sistema utiliza la ubicación para encender o apagar el aparato cuando el usuario se encuentra a una distancia predefinida de la residencia, asegurando que el ambiente esté siempre a la temperatura preferida al llegar.

Mantenimiento predictivo y durabilidad: La tecnología detecta comportamientos anormales y recomienda cuidados preventivos vía SmartThings. Este diagnóstico inteligente asegura altos estándares de desempeño por más tiempo, eliminando preocupaciones futuras para el usuario.

Al unir automatizaciones intuitivas y un diseño que respeta la estética del hogar, Samsung refuerza su compromiso de ofrecer un entorno donde la tecnología actúa tras bambalinas para simplificar la rutina.