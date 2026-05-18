Convierte tu sala de estar en un escenario: descubre la experiencia de karaoke integrada en los televisores Samsung.

Los televisores modernos han evolucionado de simples pantallas a centros de entretenimiento multifuncionales e inmersivos. Las pantallas de hoy ya no son solo para visualización pasiva, sino que son plataformas activas diseñadas para mejorar la conexión social, y nada une a las personas como una noche de karaoke.

Con los televisores Samsung, ahora es posible eliminar la necesidad de máquinas de karaoke voluminosas o costosos micrófonos profesionales. Aprovechando las avanzadas características de conectividad de la compañía, los usuarios pueden disfrutar de una sesión de karaoke a gran escala directamente en su televisor, transformando el dispositivo en un centro de entretenimiento interactivo que fomenta los momentos compartidos.

La función de karaoke de Samsung está respaldada por una alianza estratégica con Stingray Karaoke. Esta colaboración elimina el desorden de hardware especializado y cables enredados en la sala de estar. Al priorizar una experiencia centrada en el usuario, Samsung convierte al smartphone en el accesorio más importante, asegurando que el hardware y el software trabajen en perfecta armonía.

Cómo transformar tu televisor en un karaoke:

La configuración está diseñada para ser sencilla, asegurando que la fiesta siga en marcha ya sea que estés cantando en solitario o anfitrionando a un grupo:

• Accede a Stingray: Navega al menú lateral de tu televisor, ingresa a la sección Samsung Daily+ y abre la aplicación Stingray Karaoke.

• Escanea para conectar: Usa la cámara de tu smartphone para escanear el código QR que aparece en la pantalla del televisor.

• El micrófono virtual: Asegúrate de que tu smartphone y el televisor estén conectados a la misma red Wi-Fi. Una vez conectado a través de la app, tu teléfono se convierte en un micrófono completamente funcional.

• Comienza el show: Navega por la biblioteca en tu televisor, selecciona tu pista favorita y deja que comience la actuación.

El verdadero valor de esta función va más allá de la conveniencia del software integrado; es la capacidad de crear experiencias multifacéticas dentro del hogar. Ya sea para conectar con la familia o relajarse con amigos, Samsung convierte el televisor en una herramienta para la conexión genuina y la diversión, alineándose con el estilo de vida moderno y conectado.