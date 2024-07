Canadá y Uruguay se enfrentarán el sábado 13 de julio en el Bank of America Stadium por el tercer lugar de la Copa América 2024. Quizá no tengas el tiempo para ver el partido y debas recurrir a las transmisiones piratas. No te lo aconsejamos por los malwares pero hay maneras oficiales y gratuitas para engancharse al partido desde Android y iOS.

El último duelo del certamen antes de la final entre Argentina y Colombia está disponible gratis en los canales de señal abierta. En el caso de Uruguay, es sabido que el canal Ciudad TV tiene las licencias para transmitir el certamen. El truco consiste en engancharse a la señal desde tu celular y para eso necesitas un VPN con el que podrás ocultar tu IP y evadir las restricciones de geolocalización. Aquí compartimos la listas de VPN gratuitas para Android y iOS.

ProtonVPN Free | Descarga en Android y iOS

TunnelBear | Descarga en Android y iOS

Hide.me | Descarga en Android y iOS

VPN Proxy Master | Descarga en Android y iOS

Una vez instalado, ingresa para crearte una cuenta y seleccionar el servidor VPN al que deseas conectarte (busca según el país o región a la que pertenece la señal a la que deseas enlazarte). Si todo va bien, tu tráfico web se enrutará a través de ese servidor.

Cómo ver la Copa América 2024 en DirecTV Go

DirecTV ofrece los torneos Conmebol Sudamericana y Copa América 2024 en todos sus planes. Hay ofertas que están disponibles hasta el 5 de julio, así que deberás leer las ventajas si es que piensas pagar por la suscripción mensual. Los usuarios con Android 6 y iOS 11 para adelante podrán acceder a DGO. Haz clic en este enlace para elegir tu plan.

Apps para las estadísticas de la Copa América

FIFA+ ofrece cobertura de los distintos torneos de fútbol, con noticias, estadísticas, videos destacados y entrevistas exclusivas.

FotMob es el favorito para los amantes de las estadísticas y actualizaciones minuto a minuto.

OneFootball brinda noticias personalizadas, resultados en vivo, videos de los momentos destacados y análisis detallados.

SofaScore ofrece cobertura de diferentes deportes. El sistema ofrece resultados en vivo, estadísticas detalladas y una función de chat para interactuar con otros aficionados.

Goal trae noticias de última hora, videos, análisis y comentarios en vivo. Podrás revisar entrevistas exclusivas, reportajes de fondo, estadísticas frente a frente y notificaciones instantáneas.

