Crunchyroll, la plataforma de streaming especializada en anime, hizo varios anuncios durante su panel de la industria en el marco del New York Comic Con 2022. Te contamos un breve resumen de cada producción que llegará a Crunchyroll y que la comunidad está a la expectativa.

NUEVAS SERIES QUE LLEGARÁN A CRUNCHYROLL

Revenger (Nitroplus)

Fecha: próximamente

Nueva serie de suspenso y venganza dirigida por Gen Urobichi, el escritor de Psycho-Pass

Sinopsis: Mientras el maestro asesino Usui Yuen investiga una serie de homicidios perpetrados contra el gran clan de samuráis, los Satsuma, se encuentra con Kurima Raizo, miembro y sobreviviente de uno de los ataques. Juntos, descubren que la verdadera naturaleza de estos asesinatos va más allá de los recursos robados. A medida que se acerquen a la verdad, ¿saldrán vivos para vengarse?

Territorios: todo el mundo excepto Asia

The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World (Cloud Hearts)

Fecha: enero 2023

Sinopsis: El hechicero Iceblade es aclamado como el más poderoso del mundo. El que heredó este título, Ray White, lucha por lidiar con su inmenso poder. Después de combatir en la Guerra del Lejano Oriente, su último logro, desapareció del campo de batalla junto con una psiquis profundamente marcada. Han pasado tres años desde entonces, y Ray se ha inscrito en la Academia de Magia Arnold, una escuela a la que asisten hechiceros de élite de todo el mundo. Ray es el primer “ordinario” en asistir a esta academia desde su fundación, por lo que es recibido con miradas de desprecio y desprecio por parte de sus nobles estudiantes. Y ahora, él y los invaluables amigos que ha encontrado allí están a punto de enredarse en múltiples argucias. Así comienza la historia de la vida escolar del hechicero más poderoso, llena de amistad y dificultades.

Territorios: Todo el mundo excepto Asia

Voy the Grace of the Gods Temporada 2 (Maho Film)

Fecha: enero 2023

Sinopsis: ¡Con solo 39 años de una vida llena de mala suerte, Ryoma Takebayashi muere mientras duerme! Sintiendo lástima por él, tres seres divinos muestran compasión reencarnándolo como un niño en un mundo nuevo y mágico. Después de curar a un viajero herido, Ryoma decide emprender un viaje con sus nuevos amigos para usar su poder para ayudar a otros.

Territorios: todo el mundo excepto Asia

CRUNCHYROLL GAMES SE HACE PLUS ULTRA

El juego My Hero Academia: The Strongest Hero se hace PLUS ULTRA junto con el estreno de la sexta temporada de la serie. Habrá nuevos villanos para coleccionar cada semana de octubre, comenzando con Shigaraki.

Los jugadores podrán usar el código “NYCCTSH2022″ hasta el 9 de octubre para acceder a premios.

