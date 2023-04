El servicio de streaming Claro Video anunció cuáles serán las nuevas producciones disponibles para el mes de abril. La plataforma ofrece contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles para disfrutarlos en varios dispositivos en simultáneo.

Si cuentas con un Plan Postpago Max y Max Play con Netflix o un servicio Claro Hogar con Internet fijo y/o Claro Tv y Planes Hogar Play con Netflix, tendrás acceso a todo el contenido de la sección Catálogo de Claro video de manera gratuita (suscripción gratuita) por 24 meses desde la activación de la línea móvil o servicio fijo. Además, en la sección Alquiler podrás encontrar y alquilar películas que recientemente fueron estrenadas para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar:

Gato con Botas: El último deseo - Disponible el 06/04/2023

En esta nueva aventura, el Gato con Botas, Kitty Patitas Suaves y Perro tendrán que ir un paso por delante de los ladrones más astutos del reino de los cuentos de hadas, incluidos Ricitos de Oro y los Tres Osos.

M3GAN - Disponible el 16/04/2023

M3GAN es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de un niño y la mejor aliada de sus padres. Pero cuando Gemma decide regalársela a su sobrina, las consecuencias serán inimaginables.

Shazam! - Ya disponible

Todos tenemos un superhéroe dentro. ¡Tan solo necesitamos un poco de magia para dejarlo salir! Billy Batson, un astuto chico de 14 años, puede transformarse mágicamente en Shazam. Sus poderes se pondrán a prueba contra el malvado Dr. Thaddeus Sivana.

Alerta Extrema - Disponible el 06/04/2023

El piloto Brodie Torrance salva a sus pasajeros de una tormenta eléctrica después de realizar un aterrizaje forzado en una isla devastada por la guerra, lugar donde comenzará la verdadera supervivencia.

Tips de seguridad para tu plataforma de streaming

Ojo con las páginas apócrifas. Para poder utilizar alguno de estos servicios, debes crear una cuenta registrando datos personales y bancarios. Es muy común que los ciberdelincuentes diseñen sitios web falsos de plataformas de streaming para robar esta información de potenciales suscriptores, sus cuentas y dinero.

Comprueba la veracidad de las páginas, revisando detalles importantes como faltas de ortografía en el nombre del sitio web, calidad en las imágenes o el candado en la dirección web en la barra de búsqueda.

¡Cuidado con los correos fraudulentos! Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos falsos a nombre de compañías de streaming reconocidas pidiendo actualizar los datos de pago, táctica con la que pueden robar grandes cantidades de dinero. Si no estás suscrito a ningún servicio es más fácil que puedas identificar que se trata de una estafa.

Evita hacer clic en algún enlace recibido por correo electrónico. Es mejor ingresar la dirección de sitio web oficial de la plataforma que utilizas manualmente en tu buscador o accede desde la app verificada.

Gratis no es sinónimo de seguro. Hay series, películas o programas que son exclusivos de cada compañía, por lo que si no estás suscrito a cierta plataforma no podrás acceder a ellos. Esto puede llevarte a buscar los contenidos en páginas no oficiales y gratuitas, pero ojo, en muchas ocasiones estos sitios piden descargar algún software adicional o solicitarte un pago previo para poder verlos, resultando en una estafa. Algo similar sucede cuando se acerca el estreno de una serie o película popular y encuentras sitios que te ofrecen verlos antes de su lanzamiento oficial. Es muy tentador, pero brindar acceso gratis o anticipado a los contenidos es una de las tácticas de fraude más comunes para robar datos personales y bancarios. Evita sitios web no oficiales y utiliza alguna solución de ciberseguridad que protege tu identidad, aplicaciones y operaciones bancarias, además de mantener tus credenciales de acceso seguras y a mano.

“Una para todos” no aplica para las contraseñas. Es común que los usuarios utilicen la misma contraseña en diferentes sitios web, redes sociales o cuentas de correo electrónico, y las plataformas de streaming no son la excepción. En caso de que haya una filtración de datos personales de tus cuentas y contraseñas, éstas podrían terminar en la Darkweb o en manos de otra persona que podría iniciar sesión e incluso cambiar tus accesos, sin problema alguno.

Utilizar claves de acceso diferentes para todas tus cuentas, así como un administrador de contraseñas para que te las recuerde es lo ideal.

