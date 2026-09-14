Cuatro juegos para convertir el celular en una actividad compartida

Aunque el celular suele asociarse con actividades individuales, también puede utilizarse para crear momentos de entretenimiento entre padres, hijos, hermanos y otros miembros del hogar. Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2025 de OSIPTEL, el 95,4% de los hogares peruanos cuenta con al menos un smartphone.

Más allá de utilizar el dispositivo para navegar, ver contenido o jugar de manera individual, existen dinámicas sencillas que permiten involucrar a personas de distintas edades. Muchas de ellas sin necesidad de descargar aplicaciones complejas ni tener experiencia previa en videojuegos.

“La tecnología tiene más valor cuando facilita experiencias que conectan a las personas. El celular puede dejar de ser por un momento un dispositivo de uso individual y convertirse en una herramienta para jugar, conversar y compartir con familia y amigos”, señala Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

A continuación, el especialista comparte cuatro ideas que pueden ponerse en práctica desde casa:

1. Charadas contra el reloj

Una persona utiliza una aplicación o una lista digital para recibir una palabra que deberá representar sin mencionarla, mientras los demás intentan adivinarla. Las categorías pueden incluir películas, animales, profesiones, comidas o personajes conocidos por todos.

Para añadir dificultad, cada participante tendrá un tiempo límite y sumará un punto por cada respuesta correcta. También pueden formarse equipos que combinen a niños y adultos.

2. ¿Quién recuerda más detalles?

Durante algunos segundos, uno de los participantes muestra en la pantalla una imagen con distintos objetos o una fotografía. Después, oculta el celular y hace preguntas sobre lo observado: ¿cuántas personas aparecían?, ¿qué colores predominaban? o ¿qué objeto estaba en determinado lugar?

El nivel puede adaptarse modificando el tiempo de exposición, la cantidad de elementos o la dificultad de las preguntas. Si se utilizan fotografías, el juego también puede servir para recordar anécdotas y conversar sobre ellas.

3. El dibujo imposible

El celular muestra al azar una palabra, una película o un personaje que cada participante debe representar mediante un dibujo para que los demás lo adivinen. Puede hacerse sobre papel o utilizando una aplicación básica de dibujo.

Para volverlo más entretenido, se pueden establecer retos como dibujar sin levantar el dedo de la pantalla, utilizar la mano no dominante o completar la ilustración en menos de un minuto.

4. Torneo por turnos

Si algunos integrantes disfrutan de los videojuegos, pueden organizar pequeñas rondas de carreras, estrategia, deportes o acción. Cuando se utiliza un solo equipo, cada persona participa por turnos y se registra el puntaje, el tiempo o el nivel alcanzado. Si hay varios dispositivos disponibles, también pueden elegirse títulos cooperativos que permitan formar un equipo.

Para quienes tienen mayor afinidad con el gaming, es importante que el smartphone pueda mantener un desempeño estable durante sesiones más largas. Por ejemplo, el Infinix GT 50 Pro incorpora tecnologías orientadas al rendimiento y al control de la temperatura, además de incluir en su paquete comercial el GT Cooler MagCharge 2.0.

Más allá del juego elegido, la clave está en establecer reglas que permitan que todos participen y adaptar el nivel de dificultad a las edades y preferencias del grupo. “El gaming también puede convertirse en un punto de encuentro cuando la experiencia no se concentra únicamente en quién gana. Enseñar a otra persona, formar equipos o superar juntos un reto genera nuevas formas de relacionarse alrededor de la tecnología”, concluye Martos.

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