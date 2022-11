WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo, pero en este último tiempo muchos usuarios han preferido utilizar una aplicación muy parecida a esta, pero que añade muchas más opciones y funcionalidades que la versión original y es llamada WhatsApp Plus. En esta nota de Depor te contaremos de qué se trata, cómo puedes descargarla y qué riesgos tiene instalar esta app no oficial en tu smartphone.

Para poder instalar WhasApp Plus 2022 en tu smartphone no debes tener la aplicación original en tu móvil, ya que tu cuenta podría ser baneada. También tienes que conocer que hay muchos enlaces de descarga peligrosos y podrías dañar tu celular, por lo que es recomendable acceder a páginas webs confiables como te daremos a conocer más adelante.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus no es una app oficial, por eso, no está en las Store de los smartphones. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK y a continuación te enseñamos lo pasos para que puedas hacerlo:

Primero, descarga el nuevo APK en este link.

Luego, instala la APK y activa la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

Debes tener en cuenta que cuando descargas una aplicación ajena a Google Play Store debes activar las fuentes desconocidas.

Por ello, debes seguir esta ruta para activarlo: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar.

Finalmente, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas usar la app.-

¿Qué se puede hacer con WhatsApp Plus?

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue desarrollada principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa y muchas otras mejoras que conocerás a continuación.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios por chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalides que no se encuentran en la versión oficial como cambiar el color a los chats y a la interfaz.

Otras de las ventajas es que puedes usar dos cuentas a la vez en WhatsApp Plus, algo que no se puede en la app original. Además, puedes personalizar tu cuenta añadiéndole más privacidad eligiendo qué contactos no quieres que te vean en línea y hasta cambiar la hora de tu “última conexión”.

¿Cuáles son las desventajas de WhatsApp Plus?

Muchos expertos aseguran que utilizar WhatsApp Plus no es lo más recomendable. Si bien la aplicación no es peligrosa como tal, puede presentar un riesgo para la seguridad de tus datos privados. Al ser una app no oficial, usa servidores distintos a la original y puede ser víctimas de hackeos.

Por otro lado, WhatsApp te puede banear la cuenta si detecta el uso de esta app y podrías tener muchos problemas para poder recuperarla, por lo que no aconsejan instalar esta aplicación en los celulares.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, aseguró la compañía en un comunicado.