Dreame Llega a Perú: Innovación y Tecnología para una Vida Más Conectada.

Dreame Technology, empresa líder mundial en electrodomésticos inteligentes de limpieza y cuidado personal, anunció oficialmente su llegada al mercado peruano con una línea de robots aspiradores, aspiradoras en seco y húmedo, aspiradoras de varilla inalámbrica y soluciones de cuidado personal con estilizadores de cabello. La compañía ingresa al país ofreciendo precios de lanzamiento por tiempo limitado, disponibles exclusivamente en los canales online de Falabella y Mercado Libre.

Dreame se encuentra presente en más de 100 países y regiones, contando con una red de más de 6,000 tiendas físicas y una comunidad de 10 millones de miembros en su canal. Asimismo, la empresa busca reforzar la calidad de sus productos, solicitando 6,379 patentes a nivel mundial, de las cuales 3,155 han sido aprobadas, lo que refleja el arduo compromiso con el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren la vida de las personas.

De acuerdo a los estudios más recientes de Frost & Sullivan, reconocida firma encargada del monitoreo y reporte a nivel global de productos inteligentes para el hogar, Dreame lídera el mercado global siendo el número 1 en las categorías de Aspiradoras Robot y Aspiradoras de húmedo y seco (wet & dry). Estas posiciones fueron alcanzadas por la compañía este 2025 y lo han logrado gracias a su dominio en el mercado europeo y a su crecimiento en otros continentes como América.

Como parte de la estrategia de expansión global de la marca, Dreame busca establecer una sólida estrategia en Perú al cierre del 2025 y una agresiva expansión en territorio peruano durante el 2026. El ingreso de Dreame al Perú responde a la creciente demanda de los consumidores por soluciones inteligentes que simplifiquen las tareas del hogar y ofrezcan resultados más eficientes.

“Nos sentimos muy orgullosos de llegar al Perú un país con mucho futuro en nuestra categoría de cuidado del hogar y cuidado personal ya que los peruanos saben de la importancia de la innovación y calidad. Es por ello que desde Dreame, nos sentimos comprometidos a servirlos con tecnología de punta y deleitarlos con productos que cambien, mejoren y simplifiquen sus vidas”, señaló Gustavo Hernández, Country Manager de Dreame Technology Perú.

Dreame Llega a Perú: Innovación y Tecnología para una Vida Más Conectada.

Portafolio disponible en Perú

Aspiradoras Robot: Ideales para quienes buscan una limpieza automatizada a diario, con aspirtado y trapeado al mismo tiempo.

Dreame L10s Ultra Gen2

Gracias a su tecnología Tecnología MopExtend™ RoboSwing y 10,000 Pa de poder de succión dejarán el suelo reluciente. Cuenta con una estación de base totalmente automática lo que significa que al terminar la tarea asignada, automáticamente regresará a su base para limpiarse y cargarse por si sola.

Precio regular de S/ 2,999, precio por promoción de lanzamiento de de S/ 2,199.

Dreame D20 Ultra

Gracias a la tecnología Smart Pathfinder™ y a la función de mapeo 3D, el robot se mueve alrededor de los obstáculos con precisión para lograr una limpieza óptima. Con un poder de succión de 13,000 Pa, las apiradora se llevará todo a su paso, siempre de una forma inteligente y podrá autolimpiarse con una bolsa de almacenamiento de 3.2 L.

Precio regular de S/ 2,199, precio por promoción de lanzamiento de S/ 1,799.

Dreame F10

Con potente succión Vormax™ de 13 000 Pa para realizar unalimpieza profunda y exhaustiva. Su cepillo recoge los residuos sin esfuerzo y deja la casa limpia utilizando una sola carga, gracias a la potente batería de 5200 mAh que funciona durante 300 minutos. Con capacidades de aspirado y trapeado 2 en 1.

Precio regular de S/ 1,299, precio por promoción de lanzamiento de S/ 799.

Aspiradoras en seco y húmedo: Soluciones avanzadas para aspirar y trapear pisos en una sola pasada.

Dreame H12 Pro FlexReach

Genera una potencia inigualable con un innovador diseño plano en 180° que llega a los muebles bajos y un raspador de hoja afilada que promete 0 enredos. Su succión de 18,000 Pa permite recoger derrames y suciedad, mientras que el cepillo de borde a borde garantiza una limpieza fácil a lo largo de las cavidades.

Precio regular de S/ 2,199, precio por promoción de lanzamiento de S/ 1,699.

Dreame G10 Pro

Con una potente sución de 16,000 Pa, recoge fácilmente líquidos y suciedad, mientras que su cepillo de doble cara y longitud completa garantiza una limpieza sencila a lo largo de los zócalos. Con un tanque de agua de 900 ml y un tiempo de funcionamiento de 35 min, no es necesario rellenarlo y recargarlo frecuentemente. Además, la gran pantalla LED te mantiene al tanto del estado de la limpieza, y el botón de autolimpieza prepara rápidamente el cepillo para el siguiente uso.

Precio regular de S/ 1,499, precio por promoción de lanzamiento de S/ 1,199.

Aspiradora inalámbrica: Diseñadas para limpiezas rápidas, escaleras, rincones altos y superficies variadas.

Dreame R20 Ultra

Redefine la limpieza versátil con una podenrosa fuerza de succión de 210 AW* y un omnicepillo con iluminación. Ofrece hasta 90 minutos* de autonomía, con detección inteligente de la suciedad y ajuste automático de la succión.

Precio regular de S/ 1,499, precio por promoción de lanzamiento de S/ 1,199.

Cuidado personal: Tecnología para quienes buscan resultados de salón desde el hogar.

Dreame AirStyle Pro

Secadora y estilizador 7 en 1: Con motor de 110,000 RPM, sensores que protegen el cabello del calor y accesorios magnéticos para alisar, dar volumen, controlar el frizz o crear ondas.

Precio regular de S/ 1,799, precio por promoción de lanzamiento de S/ 1,399.

Disponibilidad y canales oficiales

Como lanzamiento de marca, los productos se pueden adquirir al momento de forma online en:

Las promociones de lanzamiento estarán vigentes por tiempo limitado o hasta agotar stock.