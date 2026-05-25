El fútbol impulsa la demanda de pantallas de gran formato y redefine la experiencia de entretenimiento en 2026.

A medida que se acercan los grandes torneos internacionales de fútbol, crece también el deseo de los consumidores por vivir cada jugada con más intensidad desde su hogar. En este escenario, las pantallas de gran formato —de 65 pulgadas o más— adquieren un papel protagónico al transformar la sala en una verdadera arena, acercando al aficionado a una emoción que antes estaba reservada para los estadios. Siguiendo esta tendencia, Samsung incorpora a su portafolio de 2026 nueve modelos de pantallas de 98 pulgadas o más, lo que representa un incremento del 125% en el segmento de gran formato en comparación con los cuatro modelos que la marca ofrecía en estas dimensiones en 2024.

Esta búsqueda de inmersión responde a una tendencia global: se prevé que el mercado de televisores de pantalla grande crezca de 118 mil millones de dólares en 2024 a cerca de 175 mil millones de dólares para 2033*, impulsado principalmente por la demanda de experiencias más envolventes en el hogar y la evolución de las tecnologías de imagen y conectividad.

Ver un partido en una pantalla más grande no es solo una cuestión de tamaño. Con un campo de visión más amplio, una mayor riqueza de detalles y un sonido envolvente, el espectador se siente parte del juego, siguiendo cada movimiento, reacción y jugada con mayor claridad e impacto. En este contexto, la tecnología actúa como un puente entre la comodidad del hogar y la intensidad del estadio.

Este movimiento refleja un cambio en el comportamiento del consumidor, quien ahora prioriza experiencias más completas en el entorno doméstico, impulsado por la consolidación del streaming, la evolución de las tecnologías de imagen y una mayor accesibilidad a las pantallas de gran formato.

“Samsung invierte en un portafolio que atiende diferentes perfiles de consumidores, manteniendo la experiencia como elemento central. Son 20 años de liderazgo en innovación de pantallas, con lanzamientos clave durante los años de torneos mundiales. En 2026, tenemos un concepto fundamental: ‘la pantalla grande es la nueva normalidad’, y reafirmamos esto con nueve nuevos tipos de pantallas, llegando hasta las 130 pulgadas en diferentes líneas”, afirma Celso Barros, Director de Visual Display para Samsung Latinoamérica.

Las principales categorías son:

Micro RGB: La tecnología más reciente y avanzada de Samsung. Con el LED RGB, innova con puntos de luz que mejoran los tonos opacos y refinan el contraste, entregando colores vivos y detalles sutiles tanto en escenas claras como oscuras para un mayor realismo y fidelidad de imagen.

La tecnología más reciente y avanzada de Samsung. Con el LED RGB, innova con puntos de luz que mejoran los tonos opacos y refinan el contraste, entregando colores vivos y detalles sutiles tanto en escenas claras como oscuras para un mayor realismo y fidelidad de imagen. OLED: Estas pantallas garantizan negros profundos y un contraste infinito gracias a sus píxeles autoiluminados. En 2026, estos diferenciales llegan a más modelos, desde el segmento intermedio hasta el premium. Destacan modelos como la serie S95 (y versiones 2026 de S90) que cuentan con tecnología Antirreflejante (Glare-Free) , la cual elimina distracciones y mantiene la nitidez incluso en salas muy iluminadas.

Estas pantallas garantizan negros profundos y un contraste infinito gracias a sus píxeles autoiluminados. En 2026, estos diferenciales llegan a más modelos, desde el segmento intermedio hasta el premium. Destacan modelos como la serie S95 (y versiones 2026 de S90) que cuentan con tecnología , la cual elimina distracciones y mantiene la nitidez incluso en salas muy iluminadas. Neo QLED: Esta línea representa un salto en precisión. Mediante tecnologías avanzadas como Mini LED y Real Quantum Dot , permite una gama de colores más rica, garantizando tonos brillantes y realistas.

Esta línea representa un salto en precisión. Mediante tecnologías avanzadas como y , permite una gama de colores más rica, garantizando tonos brillantes y realistas. Mini LED: Con miles de Mini LEDs, esta tecnología permite una experiencia visual más inmersiva mediante un control de brillo y áreas de oscuridad más preciso que nunca, eliminando el efecto de halo (fuga de luz) y garantizando un contraste espectacular.

Con miles de Mini LEDs, esta tecnología permite una experiencia visual más inmersiva mediante un control de brillo y áreas de oscuridad más preciso que nunca, eliminando el efecto de halo (fuga de luz) y garantizando un contraste espectacular. QLED: Para quienes buscan dar un paso adelante en calidad de imagen, las pantallas QLED elevan la experiencia con la tecnología de puntos cuánticos ( Quantum Dots ), entregando colores más vivos, además de funciones como Quantum HDR y Q-Symphony , que amplifican la sensación de inmersión sonora.

Para quienes buscan dar un paso adelante en calidad de imagen, las pantallas QLED elevan la experiencia con la tecnología de puntos cuánticos ( ), entregando colores más vivos, además de funciones como y , que amplifican la sensación de inmersión sonora. Crystal UHD: Esta línea combina resolución 4K, un buen nivel de contraste y funciones como upscaling y audio adaptativo con sonido virtual 3D, ideal para quienes buscan una experiencia equilibrada en su día a día.

El poder de la Inteligencia Artificial: más allá de la pantalla

Complementando este ecosistema, las pantallas Samsung utilizan Inteligencia Artificial para optimizar automáticamente la calidad de imagen y sonido. La IA de Samsung no solo mejora la resolución, sino que también gestiona el consumo de energía de forma inteligente y convierte a la pantalla en un centro de entretenimiento y control del hogar. A través de SmartThings, el usuario puede gestionar su ecosistema conectado directamente desde su pantalla.

Esta experiencia se potencia con Vision AI Companion —disponible en toda la línea 4K de Micro RGB, OLED, Mini LED, Neo QLED, QLED y Crystal—. Esta herramienta utiliza IA para llevar la interactividad del espectador al siguiente nivel, ofreciendo sugerencias de contenido, estadísticas de partidos en tiempo real o indicando producciones similares a las que se están viendo.

Creado para elevar la experiencia de quienes no se pierden un solo juego, el AI Modo Fútbol destaca al reconocer automáticamente las transmisiones deportivas y adaptar el rendimiento en tiempo real. En la práctica, el campo adquiere colores más equilibrados y naturales, los movimientos rápidos —como pases y carreras— aparecen con mayor fluidez y definición, mientras que el audio se ajusta para resaltar tanto la narración como la atmósfera de la tribuna. El resultado es una experiencia inmersiva que acerca al espectador a la intensidad del estadio sin necesidad de ajustes manuales.

Más que acompañar un momento específico, la inversión en una pantalla de gran formato se traduce en valor a largo plazo. La misma pantalla que transforma la experiencia de los partidos decisivos también potencia el consumo de películas, series y conciertos, consolidándose como un hub de entretenimiento para cualquier ocasión.

Al unir la innovación tecnológica con el entendimiento del comportamiento del consumidor, Samsung refuerza el papel de las pantallas como protagonistas del entretenimiento en el hogar, en un periodo donde el deporte moviliza a millones de personas y transforma cada juego en un evento colectivo vivido de forma inmersiva.