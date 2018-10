El catálogo de Netflix se actualiza con nueva series y películas. Aquí compartimos la lista de los estrenos para noviembre de 2018 en la popular plataforma de streaming.



Cabe precisar que los países de América Latina que no aparecen en el listado cuentan con cambios similares, así que no debes preocuparte si es que hay algo que no llega a tu servicio de Netflix.



Series como Sabrina, The Sinner, Narcos México y She–Ra y las princesas del poder son los más comentados en redes sociales.

Series y películas de Netflix para noviembre de 2018 | Estados Unidos

1 de noviembre

Angela’s Christmas

Bram Stoker’s Dracula

Bring It On: In It to Win It

Cape Fear

Children of Men

Close Encounters of the Third Kind

Cloverfield

Deuce Bigalow: European Gigolo

Doctor Strange

Fair Game - Director’s Cut

Follow This: Part 3

From Dusk Till Dawn

Good Will Hunting

Jet Li’s Fearless

Julie & Julia

Katt Williams: The Pimp Chronicles: Pt. 1

National Lampoon’s Animal House

Next Avengers: Heroes of Tomorrow

Planet Hulk

Scary Movie 2

Scary Movie 3

Sex and the City: The Movie

Sixteen Candles

Stink!

The English Patient

The Judgement

The Untold Tales of Armistead Maupin

The Water Horse: Legend of the Deep

Transcendence

2 de noviembre



Brainchild

House of Cards – Temporada 6

ReMastered: Tricky Dick & The Man in Black

The Holiday Calendar

The Other Side of the Wind

They’ll Love Me When I’m Dead

3 de noviembre



4 de noviembre



Pirates of the Caribbean: At World’s End

5 de noviembre



Homecoming – Temporada 1

7 de noviembre



8 de noviembre



9 de noviembre



Beat Bugs – Temporada 3

La Reina del Flow

Medal of Honor

Outlaw King

Spirit Riding Free – Temporada 7

Super Drags

The Great British Baking Show – Colección 6

Treehouse Detectives – Temporada 2

12 de noviembre



13 de noviembre



Loudon Wainwright III: Surviving Twin

Oh My Ghost

15 de noviembre



May The Devil Take You

16 de noviembre



Cam

Narcos: Mexico

Ponysitters Club – Temporada 2

Prince of Peoria

She-Ra and the Princesses of Power

The Ballad of Buster Scruggs

The Break-Up

The Kominsky Method

18 de noviembre



19 de noviembre



20 de noviembre



Kulipari: Dream Walker

Motown Magic

Sabrina

The Final Table

21 de noviembre



22 de noviembre



Jiro Dreams of Sushi

Mystery Science Theater 3000: The Gauntlet

23 de noviembre



Frontier – Temporada 3

Fugitiva

Sick Note – Temporadas 1 y 2

25 de noviembre



27 de noviembre



29 de noviembre



30 de noviembre



1983

A Christmas Prince: The Royal Wedding

Baby

Death by Magic

F is for Family – Temporada 3

Happy as Lazzaro

Rajma Chawal

Spy Kids: Mission Critical – Temporada 2

The World Is Yours

Tiempo compartido

Series y películas de Netflix para noviembre de 2018 | España

Teen Wolf – Temporada 6 (1 de noviembre)

The Good Place – Temporada 3 (2 de noviembre, un episodio cada semana)

Pequeñas grandes mentes (2 de noviembre)

Remastered: Nixon & the man in black (2 de noviembre)

Al otro lado del viento (2 de noviembre)

Me amarán cuando esté muerto (2 de noviembre)

Dinastía – Temporada 2 (3 de noviembre, un episodio cada semana)

Black Lightning – Temporada 2 (6 de noviembre, un episodio cada semana)

El rey proscrito (9 de noviembre)

Medal of honor (9 de noviembre)

The Sinner – Temporada 2 (9 de noviembre)

Westside (9 de noviembre)

Super Drags (9 de noviembre)

Underworld: Guerras de sangre (10 de noviembre)

May the devil take you (15 de noviembre)

Los odiosos ocho (15 de noviembre)

Narcos: México (16 de noviembre)

She–Ra y las princesas del poder (16 de noviembre)

Negación (16 de noviembre)

La balada de Buster Scruggs (16 de noviembre)

Cam (16 de noviembre)

El Método Kominsky (16 de noviembre)

The Last Kingdom – Temporada 3 (19 de noviembre)

Motown Magic (20 de noviembre)

Crónicas de navidad (22 de noviembre)

John Wick: Pacto de sangre (23 de noviembre)

Fugitiva – Temporada 1 (23 de noviembre)

Cómo defender a un asesino – Temporada 4 (24 de noviembre)

Guardianes de la Galaxia Vol.2 (28 de noviembre)

Spotlight (28 de noviembre)

Un príncipe de navidad: la boda real (30 de noviembre)

Tiempo compartido (30 de noviembre)

Resident Evil: El capítulo final (30 de noviembre)

The world is yours (30 de noviembre)

Series y películas de Netflix para noviembre de 2018 | México

Marvel Spider-Man – Temporada 1 (1 de noviembre)

Series y películas de Netflix para noviembre de 2018 | Chile

Series y películas de Netflix para noviembre de 2018 | Argentina