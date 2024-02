Pese a que ya existen otras redes sociales que ofrecen similares funciones, Facebook sigue siendo la aplicación donde muchos tienden a compartir fotos y videos de sus viajes, enlaces de noticias, buscar en Marketplace, etc. Sin embargo, si eres de las personas que ha perdido todo el acceso completo a su cuenta y no te sabes la contraseña, el correo electrónico, incluso si no cuentas con el número del celular para recuperar tus post, no te preocupes, porque aquí te explico qué es lo que hice para volver a ver las publicaciones de mis amigos, además de mis conversaciones de Messenger. Eso sí, debes tener un poco de paciencia por el tiempo que puedas transcurrir.

Cómo recuperar tu cuenta de Facebook sin contraseña y sin correo

Lo primero que debes hacer será ingresar a esta página de Facebook. Aquí el enlace .

. Se trata de un formulario oficial de la aplicación de Meta.

Allí debes elegir la opción de que “alguien se está haciendo pasar por ti” .

. Luego pulsa en que “no tienes una cuenta de Facebook” .

. Allí aparecerá una opción de si alguien se está haciendo pasar por ti. Dale en Sí.

A continuación deberás colocar tu nombre completo.

FACEBOOK | Estas son las opciones que te recomiendo pulsar para entrar al formulario de Facebook. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Posteriormente ingresa un correo en el que desees recibir la respuesta de Facebook .

. Ahora sube tu documento de identidad o DNI.

Busca el nombre de la cuenta que quieres recuperar.

FACEBOOK | En esta parte debes subir un documento de identidad para que Facebook sepa de que eres el de la cuenta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También deberás pegar la URL de dicho Facebook .

. En la parte baja deberás escribir un mensaje corto que deseas recuperar tu cuenta y que no recuerdas la contraseña o el mail.

Facebook te responderá pronto, pero debes tener bastante paciencia debido a la gran cantidad de formularios que recibe en el mundo.

