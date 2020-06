¿Le mandaste solicitud de a amistad a tu amigo de colegio, a tu ex pareja, a alguien que conociste de casualidad, etc., y no sabes si la aceptó o rechazó? Pues existe un método para saber con exactitud si esa persona no quiere ser tu amigo en Facebook. ¿Cuáles son los pasos?

Facebook, la red social más famosa del mundo, cuenta con infinidad de trucos y herramientas. En los últimos días no solo está probando su nuevo diseño el cual te permite acceder a su tan ansiado “modo oscuro”, sino además de poder realizar videollamadas de hasta 50 personas utilizando su función Messenger Rooms.

Pero no solo eso, también ha mejorado la visualización de las ventanas de cada perfil, así como implementar su más querida reacción, “me interesa”.

Sin embargo, existen trucos que ya estaban desde hace tiempo y pocos son los que los han usado. ¿Sabes cómo conocer si una persona ha rechazado o no ha aceptado tu solicitud de amistad en Facebook? Pues aquí te lo explicamos paso a paso.

Conoce el método para poder conocer a quiénes enviaste solicitud de a mistad y no la aceptaron. (Foto: Facebook)

CÓMO SABER SI ALGUIEN RECHAZÓ TU SOLICITUD DE AMISTAD EN FACEBOOK

Para ello deberás ir al ícono de solicitud de amistad. Pulsa sobre él

Luego verás a todas las personas que te aparecen como sugerencias para una amistad.

Encima de ellos observarás unas pequeñas palabras que dicen “Ver solicitudes enviadas”.

En ese momento aparecerán todas las personas a las cuáles solicitaste una amistad y que todavía no la aceptan o la rechazan.

En caso ya no esté el nombre de ese usuario al cual le mandaste solicitud, eso quiere decir que la rechazó.

Así de sencillo pueden ver quien los rechazó y tal vez ir a reclamarles por no responder su solicitud. ¿Lo sabías? Este truco funciona sin tener que descargar una aplicación terciaria también en el celular.

