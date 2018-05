Facebook implementará 'Clear History' para que borres tus datos de navegación

Marck Zuckerberg anunció que Facebook viene trabajando en un sistema para eliminar el historial de navegación de los usuarios. Esta función no será programada, pues debe ser el propietario de la cuenta quien active el borrado de datos.



“Una cosa que aprendí de mi experiencia testificando en el Congreso es que no tenía respuestas suficientes a algunas de las preguntas acerca de los datos”, señaló Zuckerberg en referencia al caso Cambridge Analytica.



Los historiales de navegación son los datos que Facebook maneja acerca de nuestra actividad en la red: likes, comentarios, contenido compartido, etc. Esta información es valiosa, porque ofrece una idea de tus tendencias de consumo para ofrecerte publicidad a medida.



La nueva función se llamará 'Clear History' y permitirá eliminar directamente desde los servidores de Facebook toda la información registrada.



"Cuando borras tus cookies del navegador, esto puede empeorar algunas partes de la experiencia. Es posible que tengas que volver a iniciar sesión en todos los sitios web, y es posible que tengas que volver a configurar ciertas cosas. Lo mismo sucederá en este caso. Tu Facebook no será tan bueno a medida que vuelve a aprender tus preferencias", advirtió el CEO de Facebook.