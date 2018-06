Facebook Memories, la nueva sección para recordar tus grandes momentos en la red social

Facebook Memories , la función de la red social que destaca publicaciones pasadas, tendrá su propia sección en el interfaz de la plataforma.



Si quieres acudir a esta nueva sección de Facebook , la podrás hallar en la nueva pestaña de Recuerdos en la parte izquierda de tu News Feed si visitas desde el app . En caso estés en Facebook de escritorio, deberás acudir a la pestaña Más . La dirección url es facebook.com/memories .



De acuerdo con la red social, 90 millones de personas utilizan la función "On This Day" . Una investigación interna de Facebook halló que estas publicaciones tienen un impacto positivo en el ánimo de las personas.



Pero no creas que todo pasado es mejor. Hay cosas que uno desea olvidar y menos que Facebook te las recuerde. Si te ocurrió en algún momento, recuerda que la función puede recibir tu feedback para evitar sorpresas desagradables.

Vea también Mundial Rusia 2018: los mejores smartphones para disfrutar los partidos del certamen