Samsung causa polémica por supuestamente no permitir la desinstalación de Facebook

Salirse de Facebook es una alternativa lógica ante las constantes denuncias de filtración de datos. Acabar tu relación con esta app es tan simple como desinstalarla de tu smartphone. .. Salvo si eres usuario de Samsung.



Un reporte de Bloomberg dio a conocer que algunos usuarios de Samsung no pueden eliminar la aplicación del móvil. Cabe precisar que la mayoría de las versiones de Android viene con Facebook preinstalado y no es posible eliminarlo con el conocimiento de un usuario promedio. Simplemente, la opción no aparece en la ventana.



Facebook no dio una explicación Bloomberg al respecto, pero aseguraron que al deshabilitar la app no se recolectan datos.



Los usuarios hicieron sus propias investigación y dieron con la sorpresa que los móviles Samsung no tienen la app de Facebook presintalada, sino se trata de un Shell preasignado (una especie instalador).